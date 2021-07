Rojas dijo que Parada se enojó por un cargador de celular: “ha sido una falsa denuncia, ha faltado a la verdad”

Compartir esta noticia:











El Secretario General del Sindicato de Obreros Municipales, Omar Rojas, aseguró que no hubo violencia contra Dora Parada, la secretaria de actas que ayer renunció al SOEM. “En ningún momento se tocó el tema mencionado en los medios de un compañero que fue secretario adjunto”, aseveró.

En conferencia de prensa dijo que “nos llama poderosamente la atención y con esto pedimos disculpas a las mujeres que son víctimas reales de violencia de género”.









El dirigente gremial dijo que la discusión comenzó por la compra de un cargador de un celular en un determinado proveedor, para uso personal de la denunciante, Dora Parada.

“A la mañana estaba en un centro médico con un hermano que tiene problemas de visión, que no ve. Me manda un mensaje esta compañera diciéndome que necesitaba comprar un cargador de celular en un determinado proveedor en el que había beneficios”, dijo.

“Le dije que lo iba a ver cuando saliera del centro médico, que no sacáramos en ese proveedor. A raíz de eso viene el enojo. Tardé en responderle porque estaba con mi hermano. Habló de beneficios, si hay beneficios, lo charlamos, andá el sindicato y lo hablamos, le dije”, contó.

“A raíz de eso surge el enojo, viene nos increpa, ofrece la renuncia y sale a los medios diciendo otra cosa. No le dimos mucha importancia al enojo, empezó a gritar, hay una falsedad en los hechos, pero lo que sale en los medios no se habló ayer, se habló hace dos años”, indicó sobre la denuncia de abuso sexual de un exintegrante del SOEM

“Nosotros no sabíamos que él tenía una denuncia por abuso sexual, pero al momento en que surge, fui responsable de pedirle que se aparte de la conducción del gremio hasta que se exprese la justicia”, sostuvo respecto de Osmar González, condenado por abuso sexual en perjuicio de nietas de crianza,

“Fuimos los primeros en poner como condición que todo aquel compañero sospechado de abuso sexual o violencia de género, en hacer un acta y dejar plasmado el rechazo total a esas acciones y le sacábamos las facultades que tenía como afiliado, más allá de que la justicia resolviera después”, aseveró.

“Hemos tenido problemas en la gestión anterior por estos hechos, fuimos los impulsores de crear un ente para que no ocurriera lo que ocurrió en la gestión anterior”, dijo.

“Nada fue así, están las cámaras, están los viedos, están los audios. Los compañeros presentes grabaron también los audios. En ningún momento surgen las respuestas que ella dice, si surge la respuesta del caso a lo que decía, Ella faltó a la verdad en incriminarnos a todos en violencia de género”, insistió.

“¿Por qué me denuncia a mí que le quise pegar? Es mentira, no voy a tirar por la borda una conducta intachable de 35 años, que no solo ensucia mi honorabilidad, también la de mis compañeros presentes”, dijo.

Demandas

Omar Rojas adelantó que una vez que se dilucide su situación en la justicia, responderá con contradenuncias: le apuntó a Dora Parada y a Ricardo Araujo, secretario General de la CTA, que lo salió a repudiar en un comunicado d eprensa

“Hoy me acusa de violencia de género la CTA, Ricardo Araujo. También a él lo voy a denunciar”, adelantó.

“Ya nos pusimos a disposición de la justicia y cuando se expida, vamos a hacer una contradenuncia. Quieren desprestigiarnos a nosotros, me extraña del señor Araujo que no haga una investigación previa y salga a condenar, a él también lo voy a llevar a la justicia”, resaltó.

Agregó que “hay una interna en el sindicato, el mandato nuestro fue prorrogado hasta el 31 de agosto por la pandemia, teníamos mandato hasta el 8 de mayo de 2021, pero no se pudo hacer la elección por la pandemia. Ella me dijo por fin me vas a tener al frente. Bien, por fin la vamos a desenmascarar, ha faltado a la verdad muchas veces, tenemos pruebas de todo. Llegado el momento vamos a mostrar todas las pruebas una vez que la justicia actúe”, indicó.

