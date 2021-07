Metileo: Entregaron materiales e insumos para huertas de autoconsumo

Compartir esta noticia:











En un acto encabezado por el ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez, se entregó equipamiento e insumos en Metileo, en el marco del Programa Nacional Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales, por un monto de casi $240.000.

Formaron parte de la ceremonia, además, el intendente Juan Carlos Pavoni, la subsecretaria de Economía Social, Yolanda Carrizo, concejales, el director de Economía Social, Sergio Gómez, el director de Agricultura Familiar, Mariano Alende y el subdirector de Economía Social, Rodrigo Giraudo.

En nombre del Gobierno provincial, el ministro agradeció el recibimiento y expresó su satisfacción de regresar siempre a Metileo, “es un placer venir, más allá de todo el embellecimiento que tiene la localidad, también implica el poder trabajar conjuntamente con vos (Juan Carlos Pavoni), con ganas, con ideas innovadoras. Y que esas ideas vienen de lo que planteamos para la economía social, lo que hace que sea mucho más fácil para trabajar pero también que nosotros tengamos un doble compromiso del acompañamiento, para seguir profundizando este vínculo y seguir generando oportunidades que dignifiquen la vida de las familias y los emprendedores que reciben estos materiales”.



En relación al programa nacional, Álvarez explicó que es un acompañamiento en momentos de crisis generado por la pandemia, ejecutado a través del Gobierno provincial pero escuchando a los intendentes que son quienes conocen el territorio, la realidad y que determinan en qué se quiere invertir para mejorar”.

“Venía mirando de qué se trataba el emprendimiento y lo que me parece novedoso y que hay que potenciar es la mirada integral sobre en qué se va a invertir no solo como esfuerzos individuales sino con un desarrollo colectivo y de aspirar no solo al autoabastecimiento familiar sino de pensar en un abastecimiento de la localidad. A mí me reconforta venir a estas cosas que se hacen en el pueblo, por las oportunidades y el generar respuestas desde el empleo genuino y digno para que las familias tengan una mejor calidad de vida”, concluyó el funcionario provincial, expresando la predisposición de las diversas áreas del Ministerio para el acompañamiento de las iniciativas.

Intendente

“Quiero agradecer la presencia de las autoridades del Ministerio porque en estos dos años de gestión nos acompañan y dejan claro el trabajo en equipo, que se trabaja de la mano con el Gobierno de la provincia de La Pampa tratando de generar mano de obra, calidad de vida, y lo estamos haciendo de forma permanente”, sostuvo el jefe comunal.

Asimismo, Pavoni hizo hincapié en que las personas que hoy reciben el equipamiento “tienen en claro que es una posibilidad más de trabajo genuino, que no solo va a servir para autoabastecimiento sino también para comercializar el excedente”.

A modo de cierre, el intendente comentó que es impronta de la gestión municipal, “el trabajar para que en el pueblo se produzcan aquellos alimentos esenciales y lo hemos hecho a través de la panadería social. Y hoy con este nuevo emprendimiento, que es una posibilidad de sumar a su canasta familiar carne aviar, de conejo, verduras de hoja y otro tipo de hortaliza. Agradezco la predisposición que tienen quienes entendieron el proyecto y que sin dudas se pondrán a trabajar muy pronto”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios