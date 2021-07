Rojas desmiente denuncia de violencia de género

Compartir esta noticia:











El secretario general del SOEM, Omar Rojas, habló con Plan B Noticias y desmintió las denuncias de agresión que realizó la secretaria de Actas y Difusión, Dora Parada.

Este lunes al mediodía Dora Parada fue al sindicato a presentar la renuncia a su cargo por diferencias con la conducción gremial y señaló que recibió agresiones verbales y un intento de agresión física. Le apuntó a Omar Rojas, el secretario General.

Frente a esto, Rojas le contó a Plan B que este martes dará una conferencia de prensa para dar su versión: “lo haré con mis compañeros de trabajo que están de testigos e incluso estaba el abogado presente de la violencia que ejerció ella contra nosotros. Están las cámaras que dan fe de eso y están los audios que grabamos de ella”.

Destacó que “Nunca hice nada de esto y no lo haré, ni con una compañera, ni con nadie”.

Señaló que “me notificaré hoy en la policía de violencia de género que me llamo”.

Afirmó que “Lo que lamento habiendo una interna por las elecciones que se viene que hayan utilizado esto que están grave que es la violencia de género, que yo comparto toda aquella denuncia que se haga, y si yo la hubiese violentado o tratado como ella dice le doy la razón que me denuncia, pero no la agredí y nadie la agredió, están las cámaras y están los audios”.

“Estoy tranquilo, pero me duele que salga hacer una denuncia de estas características, no lo esperaba de ella un respeto total siempre como mujer, pero no es solamente es ella la que está armando toda esta trama, sino gente que está vinculada al poder político”.

