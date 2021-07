Realizan colecta por el día de la niñez

Compartir esta noticia:











La Cámara de Comercio, Industria y Producción de La Pampa anunció que desde hoy y hasta el 10 de agosto se llevará a cabo la “Colecta Día de la Niñez”.

Desde la entidad convocan a clientes de los comercios interesados en la iniciativa a colaborar con la donación de regalos y dejarlos en los puntos de recepción que se detallan a continuación:









Aberturas Peniel – Aqua – Arlequín Helados – Rotisería Aromas y Sabores – Atelier Cosmética – Instituto Beauty Med – Bejar Electricidad – Librería Biró – Bucarán Textil – Casadent – Chalten Outdoors – Cocktail Modas – Coffee Baby And Kids – Daniel Canitrot Estilista – El Sembrador – Fix Up Toay – Histérica Maurelia – Isidora – Kiosco Baltasar – Kiosco La Carlota – La Luna Pesca y Camping – Rotisería Las Malvinas – Leb – María Laura Vivona – Mercería y lencería Dulce Hogar – Mimo & Co – Modas Mariela – Óptica Marina Széliga – Piedra Libre – Pinturería Franca – Platense en todas sus sucursales – Sueños Mágicos – Supermercado GabiAnd – Uniki Sushi – Woman Time – Z Electricidad en sus dos sucursales.

La Cámara de Comercio informó que los regalos que se recolecten serán enviados a los merenderos Nelson Mandela, ARA San Juan y Barrio Los Hornos. Quienes cuentan con más de 200 chicos/as para celebrar este día. Invitan a la comunidad a participar de esta campaña para devolverle a la niñez toda la felicidad que nos transmiten diariamente.

Comentarios

