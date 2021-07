Denuncian violencia de género en el SOEM

Compartir esta noticia:











La secretaria de Actas y Difusión, Dora Parada, denunció agresión cuando fue a presentar la renuncia por las diferencias con la conducción. Le apuntó a Omar Rojas, el secretario General. Presentará una exposición en la Unidad Funcional de Género.

Este mediodía Dora Parada fue al sindicato a presentar la renuncia a su cargo por diferencias con la conducción gremial y habría recibido agresiones verbales y un intento de agresión física Entre las diferencias que manifestó se encuentra la no resolución del SOEM respecto de la renuncia de su secretario adjunto, condenado por abuso sexual de menores a 10 años de prisión. Además, mencionó dos juicios laborales por contratación irregular.

“Fui a presentar renuncia al cargo por diferencias y muchas irregularidades que hay, y se produjo la agresión. Eran todos hombres, había cinco personas y una compañera afiliada que había ido al gremio”, relató.

“Me patotearon cinco hombres, se me vino encima Omar Rojas como para pegarme, pero se ve que se frenó porque al lado mío estaba el abogado del gremio. Me asusté mucho, me amenazaron”, indicó.

Parada contó que “se manejan así en patota, esto no es de ahora, uno deja pasar cosas. Siempre fui la única mujer, pero hoy fui a renunciar porque encontré otra salida, tenía que retirarme de la comisión porque es una batalla contra molinos de viento. Además, si no me iba a considerar cómplice de los despidos y de lo del secretario adjunto”, contó.

Pasadas las 13:30 horas presentó una exposición en la Unidad Funcional de Género en la que señaló que “Omar Rojas quiso agredirme físicamente mientras el resto me gritaba”.

En el momento estaba “un hermano de Omar, un empleado, pero el que se me vino a agredirme físicamente y se detuvo porque estaba el abogado Martín Morales al lado mío, fue Omar”, aseguró.

“Fue una situación violentísima”, indicó.

Dora Parada contó que “todavía no le aceptaron la renuncia a Osmar González, que la justicia lo condenó a 10 años de prisión por abuso de menores. Lo condenaron por abusar de sus nietas de crianza desde que eran chicas, ahora son adultas y lo expusieron”, dijo.

“Vengo insistiendo que no se puede sostener esto, lo habían ocultado hasta que se hizo público, porque la chica lo hizo público. Yo difiero en muchísimas cosas con esta conducción”, agregó.

También contó que como dirigentes gremiales “fuimos citados por la justicia por la segunda demanda laboral que le hacen al sindicato, La primera la hizo un administrativo que se lo dejó sin trabajo de un día para el otro y todavía está en trámite. La segunda es la exesposa del secretario porque la dejan sin trabajo, Yo me enteré en el velorio del tesorero, que falleció recientemente, que ella trabajaba limpiando el salón y la dejaron sin trabajo de un día para el otro y en plena pandemia”, finalizó.

