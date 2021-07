Ziliotto visitará Quemú Quemú en sus 113 aniversario

Compartir esta noticia:











En vísperas del 113 aniversario de la localidad avanza, entre otras obras, el Plan Mi Casa. La comunidad celebrará, además, con la visita del Gobernador que recorrerá emprendimientos productivos y varios proyectos en curso.

El intendente de Quemú Quemú, Alfredo Fernández, dialogó con la Agencia Provincial de Noticias, en vísperas del 113 aniversario detallando las obras que se están realizando. También sobre el importante avance del Plan Mi Casa, el tercero ejecutado.

Se refirió también a la generación de mano de obra local y a la preparación de cuadras para un futuro asfaltado de las mismas y sobre el parque industrial por el cual firmó convenios con Nación.

Fernández comentó que “es el tercer Plan Mi Casa que hacemos en la localidad. Actualmente estamos en la ejecución de ocho viviendas. El proyecto inicial era de doce, pero estamos construyendo las ocho primeras que cuadraban en una manzana con todos los servicios, agua, luz, cloacas y cordón cuneta. Las otras cuatro casas se construirán en otro terreno detrás de la vía optimizando así lugares ociosos que tenemos en el pueblo”.

Añadió que se trata de un plan “que permite generar mano de obra en la localidad” y explicó que “en el caso de Quemú Quemú el primer año lo ganó una empresa local pero los otros años al no presentarse empresas locales se abrió la licitación hacia la Provincia”.

Resaltó que en Quemú Quemú “hay muchos albañiles y están trabajando en la parte privada, eso es muy bueno, pero tenemos el problema de que no se consigue mano de obra, por eso estos dos últimos Plan Mi Casa lo ganó una empresa provincial, los valores eran muy distintos a lo que ofrecían los locales”, apuntó.

Entoscado y cordón cuneta

Fernández comentó que “hace tres años está entoscada la calle Balcarce detrás de la vía donde fluye el tránsito pesado debido a que hay dos plantas cerealeras muy grandes. Cada vez que llovía ese sector se ponía intransitable y por eso hicimos el esfuerzo de entoscar esas trece cuadras linderas a la vía del tren. Se hizo también entoscado de dos cuadras en un barrio y hemos gestionado ante la Provincia la posibilidad de asfaltar esas cuadras porque el entoscado se deteriora con los años. Son las expectativas que tenemos para cuando se reactive todo, el asfalto en esas calles es muy importante para el tránsito de la parte productiva de la localidad”, puntualizó.

Cine y Casa de la Cultura

El intendente de Quemú Quemú dijo con orgullo que “un grupo de vecinos recuperó el cine teatro Marconi luego de muchos trámites administrativos que demandaron tiempo y el año pasado hablamos con el gobernador, Sergio Ziliotto para que nos ayude con el reacondicionamiento de este edificio que está en el centro y tiene una historia cultural muy importante. Hoy por hoy es imposible que esa comisión, por más que haya recuperado la institución, pueda hacer alguna obra. El gobernador nos envió 9 millones de pesos el año pasado y con ese dinero se reacomodó la entrada al edificio del cine y todavía queda un largo camino por recorrer”.

Aseguró que “la idea es que nos den otra ayuda, un empujoncito final para terminar con el salón grande al que ya se le cambió el techo. Los números mes a mes van cambiando y de lo que se calculó en ese momento solo se pudo hacer la mitad. Tenemos muchísimas actividades culturales y es necesario contar con ese edificio para centralizar a todas, actualmente se está utilizando el gimnasio municipal para actividades deportivas y culturales, pero necesitamos el edificio del cine”, especuló.

Parque Industrial

El intendente informó que “el parque industrial de Quemú Quemú fue inscripto en el 2013 e inmediatamente cuando sacamos el número del Registro Nacional de Parques Industriales (REMPI) comenzamos a gestionar los ARN para obras intramuros, lamentablemente nunca se nos dio la posibilidad hasta el año pasado cuando el Gobierno nacional relanzó el programa”.

Contó que “ya teníamos una idea de que hacer, un parque solar y entoscar las calles de ingreso e interior, junto con el cordón cuneta. Se mandó el proyecto, fue aprobado y en marzo tuvimos ese aporte, el material de cemento y tosca. Abrimos la licitación para oferentes locales, en caso de no presentarse ninguno se abre a empresas del resto de la Provincia. La idea es que lo haga la gente de acá, pero por distintas situaciones ya mencionadas no se da”.

Indicó que “con respecto al parque solar se está armando la parte técnica para poder licitar, abierto para empresas pampeanas. Es un parque solar de 100 Kva. de potencia que nos permitirá tener energía limpia, agradecemos este aporte nacional porque para el municipio sería imposible hacerlo. Tengo muchas esperanzas puestas en esto que después contagia en esto del cambio climático, estas cosas son las que se vienen ahora con la nueva ley provincial de generación de energías que está muy bueno. Estamos en el momento justo”, enfatizó.

Compra de terrenos para viviendas

Volviendo al tema viviendas, el intendente de Quemú Quemú informó que “se han comprado dos manzanas con la ayuda del Gobierno provincial. Están muy bien ubicados con los servicios cerca y el precio nos apreció razonable. En otro momento no pudimos tener viviendas porque no teníamos terrenos disponibles entonces ante esa mala experiencia nos adelantamos a eso y hoy podemos contar con disponibilidad para 60 casas, 20 ya asignadas por el programa nacional a punto de licitarse en agosto o septiembre. Con estos terrenos ya tenemos lugares para futuras construcciones”, aseveró.

Argentina Hace

“No hemos recibido aún el dinero de este plan nacional, pero en una charla con el gobernador nos dijo que los fondos ya estaban asignados, solo había que readecuar el presupuesto que en un momento fue de 7 millones de pesos porque los valores de un año al otro cambiaron muchísimo”. El objetivo es hacer la vereda perimetral de la plaza San Martín, reacondicionarla porque tiene muchos años. “Cambiamos unas pérgolas en el interior de la misma, se ha realizado un esfuerzo muy grande por parte del municipio porque hoy se habla de millones de pesos y no es fácil conseguirlos, pero de a poco vamos dotando de mejoras a varios lugares del pueblo. Con esto de la pandemia muchas familias se reúnen en los lugares públicos y atento a eso hemos incrementado la cantidad de juegos en el parque infantil para que la familia pueda disfrutar de ese lugar”, reiteró.

Nuevo CDI

Siguiendo con las obras en marcha y próximas a realizarse Alfredo Fernández resaltó que “estamos dentro del plan de la Provincia de construir un nuevo Centro de Desarrollo Infantil (CDI). En su momento, cuando nos ofreció construir uno en Quemú Quemú el ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez, dijimos que si ya que no habíamos tenido la posibilidad en la gestión anterior por la gran demanda. Hicimos todos los trámites administrativos y estamos a la espera de esos fondos para la construcción de ese edificio proyectado en el parque infantil que es un lugar grande y lindo para que los niños y niñas puedan disfrutarlo”.

113° Aniversario

Como mensaje para el 113 aniversario dijo que “en estos tiempos difíciles que estamos pasando y los que van a venir seguramente por lo que estamos viendo en el mundo es seguir trabajando con las mismas ganas. Hemos pasado momentos difíciles y complicados pero tengo el orgullo de estar al frente de los destinos de la localidad. Siento que me debo a la gestión, al pueblo, a quienes me votaron y a quienes no, siempre tratamos de hacer las cosas de la mejor manera posible con el acompañamiento del Gobierno provincial y nacional”.

Admitió que “hemos tenido errores, pero soy consciente que en un pueblo donde nos conocemos todos, las grietas no sirven, duelen porque lo que menos tenemos que hacer es dividir. Hoy discutir por política o fútbol se ha hecho común en las familias y no está bueno. Tenemos que tirar todos para el mismo lado, lo ideal sería tener dirigentes que vayan todos para el mismo lado. Lo veo complejo por la situación que se da, pero en mi caso trato de trabajar para todos y ser lo menos polémico posible, con aciertos y errores donde tomar decisiones en pandemia puede resultar algunas personas más perjudicadas que otras. No es fácil, hay que tener la cabeza bien fría y son tiempos muy desgastantes”, puntualizó.

Manifestó que “hoy tenemos el orgullo de decir que las cuentas del municipio están ordenadas, se pagaron siempre los sueldos en tiempo y forma, el municipio tiene fiado en los comercios locales y en los que no son de nuestra localidad. Y es lo que uno se puede llevar cuando finalice la gestión, caminar con la frente alta y no deberle nada a nadie”.

Deseó “un muy feliz cumpleaños a todos mis vecinos de Quemú Quemú y voy a seguir trabajando hasta finalizar mi gestión con el mismo compromiso de hace 6seis años atrás y con las mismas ganas. Uno trata de tener un municipio de puertas abiertas para atender a todos. Les pido que sigan acompañando, que nos olvidemos de peleas políticas que no llevan a nada y entre todos podamos lograr la recuperación que nos va a venir muy bien a todos”, finalizó.

Programa del acto

La celebración empezará a partir de las 10 horas con la llegada del gobernador Sergio Ziliotto, donde será recibido por el intendente y su comitiva en el Parque Industrial de la localidad. Recorrerán las viviendas en construcción del Plan Mi Casa y el cine. Luego, tras un breve paso por la municipalidad, desde las 11 horas se desarrollará el acto principal en el mastil frente a la plaza, donde se realizará un minuto de silencio por las víctimas por la COVID-19, se entonará el himno nacional y se llevará adelante la firma de convenios. Seguidamente, será el turno de las palabras del intendente y del gobernador, para finalizar con una suelta de palomas.

