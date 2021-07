Hizo un pasacalles para agradecerle al personal de salud

Compartir esta noticia:











Ayer colocaron frente al Hospital Taladriz de Toay un pasacalles de agradecimiento a la tarea del personal de salud para salvar vidas en la actual situación sanitaria.

La foto se viralizó en las últimas horas. Muestra un pasacalles colgado de un alambre, frente al hospital toayense. Pero es distinto a las manifestaciones que se han hecho en el último tiempo para que las y los trabajadores de salud sean reconocidos por su tarea durante la pandemia de coronavirus.









No lo colgó un gremio, un político ni un paciente recuperado. Lo hizo un paciente que no tuvo covid. Y lo expresó así: “Tu actitud es como el sol que da la vida… a los trabajadores de salud no hay con qué compensar todo lo que hacen para sostener nuestras vidas sanas. Cuidáte y sé responsable”. Lleva la firma de Waldo (paciente no covid)

