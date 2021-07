Werthein compra DirecTV Latinoamérica y Sky Brasil

Compartir esta noticia:











El argentino Grupo Werthein acordó con la norteamericana AT&T la compra de la empresa Vrío Corp, administradora de DirecTV Latinoamérica.

La operación incluye los negocios en 11 países de la región a través de DirecTV, Sky Brasil y DirecTV Go.

Además, el acuerdo contempla la venta del paquete accionario que AT&T tiene en la productora deportiva Torneos y el canal colombiano Win Sports.









De esta forma, el grupo argentino irrumpe en el mercado de TV regional, informó el sitio DataClave.

Grupo Werthein es un holding privado, con más de 100 años de trayectoria y presencia regional e internacional, con experiencia en telecomunicaciones, mercado financiero, seguros, producción agropecuaria y bienes raíces.

Analistas de mercado consideraron que la operación del Grupo W genera un impacto en el mundo de los negocios por su trascendencia para el mercado televisivo.

La operación sorprendió al mercado de telecomunicaciones, por la inédita compra de activos de empresas estadounidenses por parte de capitales argentinos.

Desde hace dos años AT&T comenzó a estudiar la venta de algunas de sus operaciones, entre ellas las de Latinoamérica, para concentrarse en negocios esenciales para la compañía.

El Grupo Werthein inició hace al menos tres meses conversaciones que se aceleraron durante julio y que, en las últimas horas, se concretaron, según informó Data Clave.

Con la compra, el Grupo Werthein tomará control de todas las operaciones regionales de DirecTV que cuenta con 10,5 millones de suscriptores en 11 países de América Latina y el Caribe.

Además de Argentina, tiene presencia en Barbados, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Perú, Trinidad y Tobago y Uruguay a través de la marca DirecTV.

Mientras que en Brasil, lo hace bajo la marca de Sky Brasil, en sociedad con la local O Globo.

La venta también incluye DirecTV GO, un servicio de suscripción de alta gama (over-the-top, OTT) que ofrece acceso on line a programación en vivo y on demand en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay.

La megaoperación contempla también la adquisición del paquete accionario que AT&T tiene en la empresa Torneos.

La compañía estadounidense es propietaria de 65% de las acciones (en forma directa a indirecta) de la productora y organizadora de eventos deportivos con base en argentina.

El 35% restante de las acciones pertenece a la familia Nofal.

Además, la venta incluye la participación accionaria que hoy tiene DirecTV del canal deportivo colombiano Win Sport. El otro socio es la local RCN Televisión.

Tanto DirecTV, desde su señal propia DirecTV Sports, como Torneos y Win Sports son tenedoras de numerosos derechos de televisión deportivos. Entre ellos se destacan derechos de Copa América, Eurocopa, La Liga, Premier League y NBA.

