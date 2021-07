Mamá de Noa: “No puedo velar a mi hijo”

Compartir esta noticia:











Paola, mamá de Noa, el niño de cuatro años de General Pico que falleció producto de graves quemaduras, pide que le entreguen el cuerpo de su hijo. El menor murió el lunes a la noche en el Hospital Garrahan.









El pasado 13 de julio, Noa Holzman de 4 años se encontraba junto a otros chicos en un espacio denominado “casillero”, que es utilizado por las y los vecinos del barrio para guardar diferentes elementos como bicicletas y colchones.

Estaban jugando y prendieron fuego uno de los colchones, con la desgracia de que las llamas alcanzaron al niño.

Por el estado critico en que se encontraba fue trasladado a la unidad de terapia intensiva del hospital Lucio Molas y posteriormente fue derivado al Garrahan.

Paola, mamá de Noa, contó que hasta ahora todavía no tiene novedades desde la morgue judicial: “Noa falleció el 19, casi 20 a la madrugada, y desde la morgue judicial iban a ir a buscar el cuerpo al Garrahan y todavía no tenemos novedades”, en el programa Las Dos Verdades que se emite de lunes a viernes de 17 a 19 por Mitre Santa Rosa (100.9).

-¿Qué te dicen en la morgue judicial?

-La única respuesta que me dan es que hay una sola morgue para toda la provincia de Buenos Aires y que van a tardar dos o tres días y todavía nada, ya estamos a jueves y yo no puedo velar a mi hijo.

-Sabes si alguien de la provincia puede hacer algo como mandar un vehículo de acá

-No, como Noa murió allá se tienen que encargar allá. Yo pedí que no le hicieran autopsia por el motivo de que ya se sabía la muerte y me dijeron que no que la autopsia la iban hacer ya que lo había pedido el fiscal de Buenos Aires. Acá un comisario de General Pico, me está tratando de averiguar para poder agilizar las cosas.

Señaló que “hoy mi hermana se comunicó con el papa de Noa, que es el que esta allá. Yo llegue anoche a Santa Rosa y hasta hoy al mediodía no tenemos noticias. La morgue judicial quedo de comunicarse con nosotros dos apenas entreguen el cuerpo, pero hasta ahora nada”.

Paola indicó que “yo necesito que me entreguen el cuerpo del nene para poder velarlo y no tengo a nadie a quien recurrir para que me pueda ayudar. Me dijeron que iba a tardar, pero cuanto tenemos que esperar para que entreguen el cuerpo de mi hijo”.

Ampliaremos

Foto: Infopico.com

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios