Cerca de General Pico, quieren abrir una calle vecinal y destruir una huerta comunitaria

Compartir esta noticia:











Una cooperativa denunció que funcionarios de Cambiemos pretenden abrir una calle donde funciona una huerta comunitaria en la localidad bonaerense de González Moreno, vecina de General Pico.

La cooperativa La Comunitaria denunció que “el concejal suplente Guido Inza y su hermano el Delegado Municipal Emanuel Inza (Cambiemos), representando a la Municipalidad de Rivadavia, buscan abrir una calle justamente en el predio donde funciona la Huerta Comunitaria desde hace más de un año”.









Explicaron que “la huerta tiene gran aceptación de la comunidad por ser la única experiencia de producción agroecológica, con verduras sanas, frescas y económicas para consumo directo”; y contaron que “desde el año 2011 la Cooperativa La Comunitaria junto a estudiantes presentamos el Proyecto ‘PASO’ para comunicar a los vecinos del Pos-vía”.

“Somos los primeros interesados en mejorar la calidad de vida de los vecinos de González Moreno, sobre todo este sector tan postergado, al cual aún se le deben obras correspondientes al Presupuesto Participativo. Seguimos reclamando esas obras como más iluminación, mejoras en el mantenimiento de calles y veredas”, señalaron.

La organización apoya “a los vecinos del Barrio Pos-vía” con “la realización y colocación de canastos de Basura, y la construcción de una rampa en el paso de la Estación para favorecer la movilidad inmediata de los vecinos, además del constante apoyo en talleres y actividades sociales”.

“No podemos permitir como vecinos del pueblo es que se quiera construir algo importante y necesario para la población, como es un paso que conecte el pueblo, destruyendo la producción local. Esto no es casual, ya que hace 10 años que se encuentra el Proyecto ‘PASO’ presentado en el Concejo Deliberante sin ningún tipo de avance, y a 1 año de comenzar la huerta comunitaria se usa como oportunismo político, cerca de las elecciones, solamente para perjudicar el trabajo de la Cooperativa La Comunitaria”, denunciaron.

Si “la calle que abrirán pasará por San Martín calle N°8, se destruiría la producción agroecológica actual y además se tendrían que mover infraestructuras existentes, como tanques de gas ubicados en la Planta de Silos, afectando actividad comercial privada que se encuentra en el lugar”.

“Proponemos un Proyecto Superador que consiste en abrir el Paso por la Calle Córdoba-calle N°6, ya que se trataría de un paso directo, sin afectar ninguna actividad, dándole vida a un espacio que actualmente no tiene uso; y si esto no es posible por causas que desconocemos, se puede pensar en otra alternativa que no afecte a ningún sector”, finalizaron.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios