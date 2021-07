Facundo Sola deja Compromiso y aclara: “la elección es una circunstancia, Alternativa Pampeana va a seguir”

Compartir esta noticia:











El diputado provincial Facundo Sola le aclaró a Plan B Noticias que no está negociando un lugar en la lista de las líneas mayoritarias, se alejó de manera definitiva de Compromiso Peronista y aseguró que AP es una nueva línea que perdurará más allá de las PASO.









Facundo Sola anticipó que “Alternativa Pampeana es una nueva línea que no se armó solo para la elección. La PASO es una circunstancia que está en el medio”.

https://www.planbnoticias.com.ar/index.php/2021/07/19/liliana-contreras-se-anota-en-la-interna-del-pj-y-no-se-descarta-una-alianza-con-facundo-sola/

“Queremos plantear la necesidad de modificar prácticas políticas y de gobierno. No se trata de que se instale que si pensás distinto, sos un díscolo, AP nace para hacer su aporte como línea interna, la elección es una circunstancia que está en el medio”, resaltó el exintendente de Realicó.

Con la línea se proponen “debatir política, generar la apertura, estimular la participación, lograr que el interior tenga posibilidades de ser parte de las decisiones, Hay que acentuar las autonomías municipales”.

“Tenemos una línea de pensamiento que puede ser complementaria de lo que ocurre, pero pretendemos poner en debate varias ideas. El Frente de Todos no puede tener un pensamiento hegemónico o un pensamiento único, esto es democracia y es necesario que se debata y se pueda construir con los que están de acuerdo y con los que no están”, señaló.

Sola le dijo a Plan B Noticias que dejó Compromiso Peronista, pero se mantiene dentro del peronismo. “Apoyamos al Gobernador y al Presidente. Pretendemos llevar una alternativa, enriquecer el debate, fomentar la participación. Parece que es una locura que se presente otra alternativa, pero esto es democracia”.

Aseguró que no está negociando para conseguir un lugar en la lista: “hay personas que dicen que Sola va a negociar. Queremos dejar en claro que pensamos distinto, que queremos cambiar las prácticas políticas, poner en valor la participación, la formación. Abandoné Compromiso Peronista, no por una lista o por un nombre, es que planteamos cosas que las actuales líneas no están planteando”, resaltó.

Puso de ejemplo “la necesidad de hacer un plan estratégico para La Pampa, debatir cómo desarrollamos las distintas regiones. Y todas esas cosas no se están discutiendo”.

“Nosotros sabemos que tenemos una estructura adelante, pero si no planteamos nuestro sentir, pensamiento e ideas, quedamos sumergidos en una mirada hegemónica. En las PASO tiene que haber opciones para los peronistas, los independientes, que les puede gustar lo que se hace o buscar otras opciones, la nuestra es una propuesta dentro del Frente de Todos. Para nosotros no es ganar o perder, estamos largando una línea que va a seguir más allá de las elecciones”, aseguró.

“Tenemos la convicción y la fuerza de seguir para adelante. Si no ganamos, apoyamos al que gana, no estamos en contra del Frente de Todos”, resaltó.

Por último señaló que existe un diálogo con el sector que representa Liliana Contreras, pero “ahora estamos abocados a conseguir los avales. Diálogo siempre hay. Alternativa Pampeana no es circunstancial”, finalizó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios