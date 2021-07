Homero Márquez: “voy a defender mi propiedad y la demanda en la justicia continúa”

Compartir esta noticia:











El dueño de la Parcela 18 en El Nuevo Salitral se reunió con las y los habitantes del lugar. Señaló que confía en la justicia para recuperar su predio y dijo que tiene voluntad de venta de los terrenos.

Homero Márquez es abogado y dueño de la parcela 18 en el Asentamiento El Nuevo Salitral. En declaraciones a la prensa, confirmó que mantuvo una reunión con las y los habitantes, para intentar acercar posiciones ante la toma de terrenos y la demanda de desalojo que ya está en la justicia.

“Recibí a una delegación en mi estudio, estuvimos hablando y ellos me preguntaron si estaba dispuesto a vendérselos. Yo les manifesté que los terrenos estaban preparados, en proceso de loteos para la venta y que para venderlos, debía regularizar la situación, en cuanto a lo que me exigía la municipalidad, como abrir calles, dejar servidumbres para salidas de alta tensión y espacios verdes, como exigen a cualquier loteo en Santa Rosa”.

“Yo estaba en ese proceso y tenía un proceso de loteo, pero no quería vender nada, hasta que no estuviera terminado el trámite. En ese interín, esa gente desembarcó sobre mis terrenos”, explicó al periodista Daniel Lucchelli.

Consultado sobre la postura de la comuna, que no están de acuerdo con la toma de terrenos, pero que tampoco harán una denuncia judicial, Homero Márquez dijo que “la respuesta tiene dos partes. Es claro que no avalan las tomas. Y que no harán las denuncias, supongo que será en los terrenos de la municipalidad tomados en distintas partes de la ciudad”.

“En mi parte, a la municipalidad no le corresponde hacer la denuncia y sí a mí como particular. Por ahora, el juicio está en inicio. Esto, a diferencia de lo ocurrido con Chakra Raíz, yo sí tenía alambrado en el predio y carteles de un próximo loteo, que indicaban que era un predio privado y que por esto estaba cercado. No había forma de no conocer que eso no era público. Yo hice la denuncia penal en su momento, la Fiscalía los convocó y los fue persuadiendo para que dejen el lugar. Muchos abandonaron y otros persistieron en la posición que están”.

“Yo les di un tiempo prudencial para que la gente pueda salir del lugar, a partir de la denuncia y este año interpuse la demanda de desalojo en el fuero civil. Fue lo que se les notificó el 29 de junio y estamos en un proceso judicial de desalojo en el fuero civil”, afirmó Márquez.

El abogado señaló que el proceso de desalojo lo decide la justicia. “Hay un trámite judicial en marcha. La herramienta que tiene la justicia para hacer cumplir sus decisiones es la policía”.

“Mi demanda en la justicia continúa. Yo a quienes están en el terreno les manifesté mi voluntad de venta, no hablamos de precio, ni nada. Tiene que ser una moneda que me sirva a mí también, tengo esos terrenos en venta, pero no los quiero regalar a nadie”, dijo el abogado, quien recordó que su padre, Teodoro, compró esos terrenos en el año 1974.

Por último, Homero Márquez agregó que nunca evitó el diálogo con las y los habitantes del Nuevo Salitral. “Yo confío en la justicia, voy a defender mi propiedad y voy a continuar en esa postura, hasta la regularización y poder lotear como corresponde. El único medio que tengo para resolver esto es la justicia, no tengo otra vía para desalojar o desocupar los terrenos si no es a través de la justicia”, cerró .

Cabe recordar que las y los habitantes de El Nuevo Salitral se manifestaron el jueves en la municipalidad de Santa Rosa. Fueron recibidos por funcionarios locales quienes ofrecieron alquileres temporarios para que dejen los terrenos y ayuda social. El pedido fue rechazado y pidieron hablar con el intendente Luciano di Nápoli.

