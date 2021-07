Berhongaray pide informes a Nación por la falta de neumáticos en el país

Compartir esta noticia:











A través de un Proyecto de Resolución, el diputado nacional de la UCR. Marín Berhongaray, solicitó al Poder Ejecutivo Nacional que informe sobre si hay problemas para cubrir el abastecimiento de neumáticos en el país.

En el proyecto se solicita que, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, brinde información circunstanciada respecto a los problemas existentes en la actualidad para cubrir el normal abastecimiento de neumáticos en el mercado argentino, fundamentalmente en los rubros de vinculados a las actividades de la agroindustria y del transporte.

En relación a ello, se solicita que:

1.- Explicite cuál es el mecanismo de funcionamiento de las Licencias de Importación No Automáticas.

2.- Indique los criterios que definen que un producto bajo importación deba tramitarse bajo este tipo de Licencia y -en su caso-, acompañe el nomenclador, programa o acto administrativo que así los defina.

3.- Detalle el Plan de Sustitución de Importaciones diseñado para el rubro en cuestión -neumáticos para el agro y transporte- como así también informe si ha efectuado una evaluación económica de disminución de la producción general del país por la falta de dicho insumo.

4- De igual forma, informe si los organismos de seguridad vial dependientes de ese Poder Ejecutivo se encuentran implementando mayores acciones de prevención en materia de seguridad vial como consecuencia de la situación de desabastecimiento señalada.

Desde principios de marzo del presente año, se puede observar en notas de medios específicos de los sectores productivos, la preocupación y el reclamo por la falta del debido abastecimiento de neumáticos que se viene registrando en forma creciente en el mercado argentino, sobre todo aquellos vinculados a la agroindustria y al transporte.

El desabastecimiento señalado tiene un enorme impacto en el desarrollo de sectores medulares de la matriz productiva nacional.

Las distintas cámaras del sector han manifestado su preocupación por falta de claridad y previsibilidad en los tiempos de aprobación de las Licencias No Automáticas (LNA), cursadas a través del Sistema de Monitoreo de Importaciones (SIMI), situación que no permite planificar las importaciones provocando quiebras de inventarios en las redes de Reventa que no logran abastecer estos mercados por la falta de productos.

La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), emitió un comunicado en el que alerta sobre las consecuencias que acarrea en el abastecimiento y la seguridad vial la falta de neumáticos habida en el mercado nacional.

Sostiene que el noventa por ciento de los productos y servicios en Argentina se distribuyen sobre ruedas, en camiones que recorren las rutas del país. Sin embargo, el abastecimiento está en peligro porque las empresas del sector tienen graves dificultades para acceder a un insumo básico: los neumáticos. Agrega que ello se debe a la falta de oferta en el país y a los altos costos en dólares que representan los escasos neumáticos que se encuentran disponibles para la compra; lo que obliga a los usuarios a «recapar» las unidades que se dañan, y esta acción que se repite en muchos camiones puede generar inconvenientes en la seguridad vial.

Así, el desabastecimiento de un elemento básico para el funcionamiento de sectores cruciales de nuestra economía, limita la actividad productiva / industrial y comercial, al mismo tiempo que deja serios interrogantes respecto a su repercusión sobre aspectos relacionados con la seguridad vial. Por lo tanto, hallar una rápida solución a este problema resulta fundamental para garantizar condiciones normales de desenvolvimiento de sectores esenciales para la economía y del funcionamiento del país.

Acompañan el proyecto las siguientes diputadas y diputados: Karina Banfi, Gabriela Lena, Gustavo Menna, Jorge Rizzotti, Juan Martín, Sebastián Salvador, Lorena Matzen, Luis Pastori, Aída Ayala, Mario Arce, Federico Zamarbide, Lidia Ines Ascarate, Diego Mestre, Gonzalo del Cerro, Víctor Hugo Romero, Gerardo Cipollini y Facundo Suarez Lastra. y Fabio Quetglas.

