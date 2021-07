Familias piden a Nación vacunas y a Provincia que abra el registro para la inscripción de menores con discapacidad

Compartir esta noticia:











Familias con menores con discapacidad pidieron la aprobación de vacunas para chicos y chicas de 12 a 18 años. A nivel provincial solicitaron la apertura de un registro de inscripción.

Este sábado, en el marco de una actividad que se desarrolló en todo el territorio nacional, familias de chicos y chicas con discapacidad o comorbilidades, solicitaron al gobierno provincial la apertura de un registro para inscribir a las y los menores.

Mario Lonegro explicó a Plan B que la actividad formó parte de un reclamo a nivel nacional”. Estamos y estamos mostrando la situación de nuestros menores en riesgo, se trata de chicos de entre 12 y 18 años, con discapacidad o comorbilidades que no están incluidos en el Plan de Vacunación , porque no hay ninguna vacuna aprobada en el país para esos casos”, agregó.

“En el caso de la vacuna Pfizer, que está aprobada por el ANMAT, todavía no está disponible. Y en el caso de la vacuna moderna, que es muy similar, debe ser aprobada. Si no está aprobada por ANMAT, no se puede aplicar. Necesitamos la aprobación de la vacuna, en el caso de Moderna, la distribución de Pfizer que está aprobada y al gobierno provincial, le pedimos que ya abra el registro para la vacunación de los menores”, dijo.

Lonegro señaló que en la actualidad, los menores no pueden inscribirse. “Si hoy en día, en la página oficial del gobierno, querés inscribir a un menor con discapacidad o comorbilidad, no está permitido, porque es menor de edad. Eso ya se podría hacer y ganar tiempo, para cuando la vacuna esté disponible y empezar con la vacunación de nuestros chicos en riesgo”.

“Hay dos puertas sin abrirse, tanto de Pfizer, que está aprobada y disponible, pero falta la aprobación del gobierno y la Moderna que ya está acá, pero no está aprobada. Son resortes del gobierno nacional, pero al gobierno provincial, le pedimos que habilite el registro para nuestros chicos en riesgo y apenas esté la vacuna, vacunarlos y salir de esta encerrona en la que estamos las familias con chicos en riesgo”, cerró.

