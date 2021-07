Se fue parte de la historia de la Maratón A Pampa Traviesa

Compartir esta noticia:











Daniel, te conocí hace un poco más de 10 años, recién había llegado a Argentina y lo primero que me preguntaste era sobre un compatriota mío, Sebastián Keitel, que fue conocido en algún momento como el blanco más rápido del mundo. Como era de esperarse me empezaste a hablar sobre la Maratón Internacional A Pampa Traviesa, y hasta me mostraste fotos y diarios antiguos de esta competencia, ahí entendí tu amor por el atletismo.









Cuando vos eras director de Canal 3 y yo trabajaba en el programa Goles Pampeanos que conduce Ernesto “Panza” Susvielles por el canal Somos La Pampa, hablábamos siempre de fútbol local. Vos me contabas como transmitían los partidos junto con tu amigo Oscar Feíto. Una dupla que comenzó cuando eran jóvenes donde relataban hasta los partidos de metegol.

Con los años pude acompañarlos en relatos de partidos de vóley y otros deportes, y lo que más me llamó la atención es con el profesionalismo que lo hacían, ya que no importaba si eran niños o atletas de elite, le ponían toda la pasión posible como si de este partido dependiera salvar a la humanidad.

Yo tuve la suerte de conocerte no sólo por el deporte, sino por algo que sinceramente quiero destacar, que fue por tu amor de padre.

Fuiste como un padre para mi mujer Belén y su hermana Marie. Ambas vivieron parte de su infancia y adolescencia con vos, y siempre estuvieron agradecidas del cuidado y cariño que les diste a ellas y a su mamá. Y ese cariño se mantuvo ya con tu nueva familia con Ana, Katherine y Kathiana.

Siempre te gustaba recibirnos un domingo con un asado, la cerveza o el ron de Ana, y te preocupabas que todos comiéramos mucho y nos sintiéramos bien, algo parte de tu personalidad.

En uno de los tantos asados en el 2019, salió la idea de hacer un medio digital deportivo, sabíamos que hay muy buenos medios en la provincia, pero también queríamos sumar nuestro aporte y abordar especialmente el deporte social. Así construimos el portal Modo Deporte. Aunque ya desde antes colaborabas con Plan B Noticias, no solamente enviándome alguna información relacionada al deporte, sino también sobre siniestros de tránsito, operativos policiales o los caballos pastando solos en la calle.

Meses después llegó la pandemia, donde por las restricciones sólo nos juntamos a comer cuando se permitía. Todo el tiempo hablabas de responsabilidad social y que debíamos cuidarnos, yo asentía, y decía que igualmente es un virus que hasta por ir al supermercado te podés contagiar y todos estamos en riesgo, y así fue.

Uno o dos días antes de que comenzarán con los síntomas me decías que hay que cuidarse: “Yo tengo las dos dosis y la antigripal pero igual me cuido más todavía. Sigan encerrados. Mateo necesita a su mamá y a su papá. Ustedes se necesitan. Yo los quiero mucho y quiero que se cuiden y estén bien”.

Tu mensaje finalizó: “Ya habrá tiempo para que volvamos a comer y a beber juntos y a reírnos juntos, no a llorar porque uno no esté”, lamentablemente tenemos que llorar porque no estas.

Ayer fue el día que te dimos el último adiós, donde destacamos tus dos grandes cualidades, tu amor de padre y tu pasión por la Maratón.

Párrafo aparte, es para destacar la buena actitud del director de Deportes del municipio, José Luis Carluche, que estuvo acompañando a la familia, incluso a Ana a hacer los tan dolorosos trámites.

También al intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, porque propondrá que el premio de la Maratón a Pampa Traviesa en la próxima edición lleve su nombre, algo que Daniel realmente amó.

Por Felipe Matamala

Foto: Facebook Sebastián Castro

