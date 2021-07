‘Poli’ Altolaguirre confirmó su precandidatura a la senaduría

Compartir esta noticia:











El dirigente radical Hipólito “Poli” Altolaguirre, confirmó su precandidatura a senador nacional por el frente Juntos por el Cambio. Lo hizo en el transcurso de una entrevista mediática. De esta manera, ratificó lo que hasta ahora era un secreto a voces: su firme voluntad de competir, luego de recibir el apoyo de independientes, destacados dirigentes y militantes.

El escribano, quién hasta ahora nunca ocupó cargos públicos, dijo que está dialogando y trabajando con otros sectores para tratar de conformar una lista de unidad y que, si la misma no se dá, “se resolverá en las PASO. Mi partido tiene una larga tradición democrática y de respeto por las mayorías, donde luego de definir las candidaturas nos encolumnamos detrás de los vencedores”.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Dijo que se presenta con el convencimiento de que como persona de trabajo “sé lo que es luchar y esforzarme todos los días”, y con la convicción de que la Unión Cívica Radical en el frente debe presentar nuevos actores, para oxigenar la política.

“Las elecciones de este año son extremadamente importantes porque definirán si el país marcha hacia la profundización del modelo que plantea el oficialismo, que hoy golpea fuertemente a la producción, la industria y el comercio, con políticas que afectan el desenvolvimiento económico, la seguridad jurídica y la vigencia plena de las instituciones. No se pueden seguir incrementando la desocupación y los índices de pobreza, pretendiendo corregirlo solo con asistencialismo, se deben aplicar políticas de desarrollo que permitan la generación de empleo y marchar hacia salarios dignos. No me caben dudas que si el frente oficialista logra tener mayorías parlamentarias propias, se profundizará el modelo y se avecinarán tiempos realmente difíciles” aseguró Poli.

En relación a lo que ocurre en La Pampa, recordó que “en algún momento le dijeron a la sociedad pampeana que era “La Pampa o La Cámpora”, pasaron las elecciones, se abrazaron y marcharon todos juntos. Hoy el gobierno pampeano se alinea detrás del gobierno nacional apoyando políticas que afectan a los intereses pampeanos. Lo que ocurre con el campo es una clara demostración de ello: la prohibición de exportaciones y el agobio impositivo repercuten negativamente en la actividad económica.

La disyuntiva hoy es real: entre el frente oficialista y nuestro frente que representa la opción cierta para cambiar las políticas. Como oposición debemos ser la herramienta que la sociedad reclama para poner freno a la realidad que hoy nos golpea obligando, desde lo legislativo, a generar los espacios de discusión que permitan generar las políticas necesarias para superar la crisis.”

Consultado sobre las aspiraciones planteadas por la agrupación de mujeres radicales dijo que “pueden gustar o no los nombres que se mencionan, pero el reclamo es justo y los lugares que reclaman les corresponden no solo desde lo legal, sino que muchas de ellas tienen suficientes méritos para ocuparlos por sus antecedentes de militancia y porque están capacitadas para ocupar esos cargos.”

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios