Habitantes del “Nuevo Salitral” disconformes con di Nápoli: “vamos a seguir marchando para que nos atiendas”

Compartir esta noticia:











Habitantes del “Nuevo Salitral” salieron disconformes de la reunión mantenida en la comuna. Les ofrecieron asistencia social y el pago temporal de alquileres. Reclaman la compra de los terrenos donde han construido sus viviendas.

Este jueves se desarrolló una nueva manifestación de las y los habitantes del Asentamiento “Nuevo Salitral”, que reclaman poder acceder a sus terrenos a precios accesibles. Desde las 10,30 horas, se acercaron hasta la Municipalidad, donde un grupo fue recibido por funcionarios de la gestión de Luciano di Nápoli.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Miguel Cabral y Micaela, dos de los habitantes del “Nuevo Salitral”, brindaron precisiones sobre la reunión mantenida con Marcos Echeveste y asistentes sociales de la municipalidad. “Nos atendió Echeveste y las asistentes sociales. No nos dieron respuestas que queríamos escuchar y solamente hablaron de que podían darnos un alquiler temporal y ayudaron con asistencia social”, dijo.

“Nosotros vamos a seguir insistiendo y marchando hasta que nos atienda el Intendente. No nos llevamos respuestas, ahora dijo que estaba haciendo otras cosas que son más importantes para él”, criticó.

—¿La propuesta que les hizo fue del pago de un alquiler temporario, que tienen que dejar el lugar en que están viviendo?

—Sí, nos ofrecieron un alquiler temporario y ayuda social, pero no pensamos dejar ese lugar.

—¿Por cuántos meses les ofrecen el alquiler?

—Entre tres y seis meses.

—¿Pero qué se supone que harán ustedes luego de esos meses?

—Y estaremos en la calle y ocupando otro terreno.

—¿Del tema judicial no se habló?

—No, del tema judicial no se habló. El desalojo sigue. Nosotros queremos que nos atienda el Intendente y seguir peleando por las tierras.

—¿El desalojo lo pidió el abogado?

—Sí lo pidió un abogado, pero en la justicia todavía no se recibió nada.

—¿Alguien más apareció para querer echarlos?

—No nadie más.

Por su parte, Micaela dijo que no tienen nada. “No hay luz, no hay gas, son terrenos inhabitables e inundables, no quieren que habitemos terrenos con dueños. No se hacen cargo de nada, no hay conectividad en tiempo de pandemia. Todo no hay. Vamos a seguir viniendo resistiendo”.

—¿Se van decepcionados?

—Sí. Creímos que nos iba a atender el intendente. Pero nos vamos más fuertes y unidos que nunca y vamos a seguir luchando por esta causa. Vamos a seguir viniendo.

—¿No piensan reclamar en el IPAV o en Provincia?

—Nos hemos sentado con toda la gente. Con el único que no nos podemos sentar es con el Intendente, vamos a seguir viniendo, estamos más unidos que nunca en esta pelea. Hoy nos recibió Marcos Echeveste, ya habíamos hablado con él, con las tres personas que lo acompañaban.

Luciano, si nos estás viendo o escuchando, vamos a seguir marchando para que nos atiendas y nos des una solución fija. Algo temporal no.

—Desde el municipio señalaron que detrás de esto había intenciones políticas de algún partido, como por ejemplo El Polo Obrero, ¿cómo tomaron esa definición?

—No, acompañamiento político no es. Siempre venimos la gente de El Salitral y las organizaciones que vienen después, vienen a apoyar la causa, porque son más solidarios y le agradecemos a las asociaciones y la gente que nos acompaña. Queremos que nos atienda el Intendente y nos dé una solución.

El reclamo en el Nuevo Salitral

“Las familias que formamos parte del asentamiento el Nuevo Salitral convocamos a vecinos y vecinas y organizaciones a apoyar esta lucha por el derecho a la tierra, la vivienda y contra el desalojo. A dos semanas de movilizarnos a la intendencia, no hemos conseguido reunirnos con el intendente di Nápoli a pesar de que la presidenta del Concejo Deliberante y otros concejales se comprometieron a gestionar una audiencia”, indican en un comunicado de prensa.

“Ante esta situación, donde los gobernantes dan la espalda a las necesidades más elementales de las familias, nos movilizaremos para reclamar que el intendente nos reciba y poder encontrar una solución a esta problemática que afecta a los más humildes”, añade.

“No queremos que nos regalen nada, no queremos quedarnos en la calle. Defendemos el derecho a la vivienda y que la tierra sea para las familias y no para la especulación inmobiliaria”, aclaran.

Cabe recordar que en la anterior manifestación, las y los habitantes del asentamiento no fueron recibidos por la gestión de Luciano di Nápoli, quien criticó a sectores de izquierda por intentar sacar un rédito político de la situación.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios