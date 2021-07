Ziliotto destacó el rol de la Policía en la pandemia y llamó a una construcción colectiva de la seguridad pública

Compartir esta noticia:











El gobierno provincial hizo entrega de autos y camionetas a la Policía de La Pampa.

El gobernador Sergio Ziliotto participó esta mañana de la entrega de móviles policiales en la ciudad de Santa Rosa, acompañado de autoridades provinciales.

En su discurso, el mandatario señaló que “así como el ministro hablaba del equipamiento que falta incorporar, es cierto que esto no termina hoy, que vamos a seguir haciendo un esfuerzo superlativo, para construir la mejor seguridad pública posible”.

“Y en esa seguridad pública posible, no puede ser solo del estado, debe ser una responsabilidad de toda la sociedad. La seguridad pública debe ser una construcción colectiva, en el marco del respeto, de la protección de los Derechos Humanos, hoy en un día que es muy importante para La Pampa”, dijo Ziliotto.

“Y aquí es donde todos tenemos que hacer un mayor esfuerzo. No es casualidad la entrega de equipamiento y la inversión que hablaba el ministro, sino también de la decisión de transformar a partir de la modificación de un marco legal, lo que debe ser la Seguridad Pública, una construcción colectiva donde cada ciudadano tiene un rol”, señaló Ziliotto.

“Por supuesto, que como el Estado, somos los principales que tenemos obligaciones. Quiero agradecer a los intendentes que son parte de la seguridad pública, los que receptan diariamente los problemas de la sociedad, la primera barrera de contención, porque la distribución territorial, tiene que ver con necesidades que se han planteado”, afirmó el mandatario.

Además, Ziliotto agradeció a las y los integrantes de las fuerzas policiales. “Es muy grande el esfuerzo que hacen permanentemente y han redoblado en este año y medio de pandemia, en un rol que se ha trastocado y donde en cierta manera, tuvieron el tacto y la profesionalidad para entender este momento”.

“Es un momento donde a nadie le gusta no hacer lo que se quiere hacer, pero un año de pandemia donde la Policía mostró profesionalidad y por eso, convoco a todos. En este marco, en la Cámara de Diputados (ante el tratamiento de la nueva Ley para la Policía Provincial), se está dando el debate de cómo construimos entre todos un marco legal para llevar adelante una seguridad pública como construcción colectiva, yo también les planteo un desafío al personal policial. La Policía tiene una gran reputación en la sociedad pampeana y fuera de los límites provinciales”.

“No debemos quedarnos con eso. Así como planteamos que es necesaria una sociedad mejor, con mayor respeto, también podemos hacer una Policía mejor. Hay que correr la vara cada vez más alta, la calidad de vida de pampeanas y pampeanos no puede tener límite. No podemos quedarnos con lo que tenemos, no podemos conformarnos. En ese camino, nos va a acompañar la enorme mayoría de la sociedad. Porque en el balance final de los gobernantes, que estamos de paso, debemos ver cómo logramos instituciones públicas cada día mejores, compenetradas e internalizadas en cada pampeana y pampeano”.

“Sueño con una policía que sea de todas las pampeanas y los pampeanos, no la Policía del Gobierno de La Pampa y ese es un trabajo de todas y todos”, cerró Ziliotto.

Inversiones

Según adelantó el Ministro de Seguridad, Horacio Di Nápoli, se invirtieron $69.440.000 en la compra de camionetas y autos.

