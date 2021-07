Marcha a un mes de la desaparición de Guadalupe

Compartir esta noticia:











Mientras este miércoles se cumple un mes de la desaparición en San Luis de la menor Guadalupe Lucero y ante la ausencia de novedades importantes en la casa, su padre convocó a una nueva marcha durante la tarde en la capital provincial.









La protesta está convocada para las 17:00 en el centro de la ciudad, informó el propio padre de la nena, Eric Lucero. Se trata una concentración en la sede del Correo Argentino de la avenida Illia y San Martín. La manifestación era motorizada por familiares y amigos de la niña a través de redes sociales y pegatinas.

“Armá tu cartel, imprimí la foto de Guadalupe, llevá tu bandera, remera o afiche. Que retumbe todo San Luis hasta que nos devuelvan a Guada”, rezaba la publicación en la que se aspira a una concentración masiva.

Yamila Cianone, madre de la pequeña, dijo en declaraciones al canal TN, que la busca «con vida». «Ya mucho daño hicieron con quitármela. Que no me hagan más daño entregándome a mi hija sin vida», expresó la mujer, que se encuentra actualmente separada de Eric Lucero.

“Es horrible, tengo las fotos de Guada pegadas en mi pieza, donde ella se acuesta, para por lo menos tenerla presente en fotos. Me acuesto en mi cama y me falta mi hija. Me levanto y tengo que hacer el desayuno a mi hijo, y me falta hacerle la leche a ella”, agregó.

La búsqueda de la pequeña continuaba a cargo de decenas de efectivos policiales, a los que se les sumaron en las últimas horas perros adiestrados aportados por la vecina provincia de Catamarca. Se trata de «animales especialmente adiestrados para la búsqueda de personas vivas y restos humanos», indicaron fuentes del gobierno catamarqueño citadas por el sitio de Cadena 3.

La dotación está compuesta por un pastor belga malinois, Ámbar; un pastor alemán, Athos; Labrador, Polaco y Golden retrieve, Rocose, que se encuentran equipados con tecnología GPS para seguir su geolocalización de manera instantánea.

Este martes, el operativo de búsqueda, como en otras oportunidades, se centró en San Francisco del Monte del Oro y en la capital puntana, donde se realizaron cuatro allanamientos con el objetivo de encontrar a la pequeña de 5 años. En San Francisco las tareas de rastrillaje se centraron en las márgenes del río Gómez.

En total 400 policías se abocaron a buscar por toda la zona, dando como resultado negativo el procedimiento, informaron fuentes policiales. Hasta el momento se realizaron unos 600 rastrillajes que derivaron en seis detenciones, pero pocas pistas respecto del paradero de la menor.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios