La secretaria administrativa del Senado y precandidata a senadora nacional, María Luz Alonso, destacó las políticas durante la pandemia y reconoció que pudieron «no ser suficientes» pero «nadie puede decir que no lo acompañamos». El rol de Verna, Marín, Ziliotto y la oposición: «no tengo ninguna duda de que aquel que no esté a la altura de las circunstancias, va a ser juzgado por la sociedad», afirmó.









María Luz Alonso contó que «cuando Sergio (Ziliotto) me convocó a participar, y previa consulta con Cristina, acepté y la recepción fue positiva, de compañeros y compañeras y de la mayoría de los intendentes de la provincia», dijo en declaraciones al programa Uno por Semana que se emite los sábados de 9 a 11,30 por LU 100 AM 1040 / FM 102.5

Será la compañera de lista de Daniel Bensusán, quien encabezará la nómina para senadores.

– ¿Por qué hablaste con Cristina?

– Soy empleada aun de ella, la llamé por una relación política que tengo con ella, por una relación laboral por ser la Secretaria Administrativa del Senado y por una relación personal, la conjunción de esos tres factores y por la importancia que tiene su consejo y su palabra. La llamé, le conté que me convocaron, que me invitó Sergio y entiendo que puedo aportar mi granito de arena, me apoyó y me alentó para que siga para adelante.

La verdad es que tener una representatividad, que tu pueblo te elija o no te elija, te diga si estás yendo por el camino correcto, es de una emoción distinta, si estás cansada, dejás de estar cansada, si estás en un día sin ganas, esto te da las ganas…, es un momento muy lindo la posibilidad de representar a tu provincia.

– Y se da la oportunidad en el medio de una situación difícil, hay mucha gente con problemas, mucha gente empobrecida aún más durante este gobierno…

– Venimos de cuatro años de políticas de ajuste y nos atravesó una pandemia de un virus completamente desconocido, donde todavía no hemos encontrado la terapéutica, solo una vacuna, que desde hace unos meses, nos ayuda a combatir en el virus. En el camino, muchas familias han perdido sus seres queridos.

Esta pandemia, más la crisis que arrastramos del Gobierno anterior, y los pampeanos lo sabemos porque sufrimos estrepitosamente las consecuencias de las políticas neoliberales, han afectado e hicieron que se sienta en la mesa de los argentinos.

Con sus errores, con sus defectos, y quizás con muy pocas virtudes, o para otros tantos como yo si creo, con muchas virtudes, hubo un estado presente para apaciguar esta situación y Sergio ha hecho un esfuerzo enorme con el apoyo del gobierno nacional y con los fondos propios de la provincia.

Párrafo aparte el desempeño del sistema de salud de La Pampa, nos tenemos que sentir orgullosos del sistema que tenemos en la provincia. Y en el nivel nacional, se tuvo que llevar a cabo un proceso acelerado de reconstrucción del sistema de salud argentino.

– Las diferencias se profundizan más rápido, a veces parece un déjà vu, como la marcha agropecuaria del sábado…

– Más allá de cualquier cuestión, tenemos que dialogar y buscar políticas públicas para el bienestar de los argentinos con todos los actores y actrices de la sociedad civil, y con todos los sectores que ellos representen.

Tenemos que acordar políticas con todos los actores políticos para sacar este país adelante, venimos arrastrando una deuda que ha hipotecado la vida de nuestras familias, nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos. Hay que ponerse de acuerdo en cómo vamos a pagar esa deuda y cómo vamos a seguir para adelante. Y necesitamos de los que intervienen en el abastecimiento del mercado interno, de las que intervienen en las exportaciones, de los que la pelean día a día, de los trabajadores, todos en una mesa para lograr la Argentina que soñamos. La que vamos a poner de pie, luego de la tierra arrasada que hemos recibido.

– ¿Se puede lograr ese acuerdo en un momento donde la oposición parece más preocupada en sus posibles beneficios a partir de las políticas erradas del Gobierno Nacional? Calificó de veneno a la vacuna, luego dijo que querían más vacunas…

– La realidad se impone ante la mezquindad, decían ‘no me des veneno’, pero hoy tenemos el 50% de la población vacunada, una realidad que desmitificó que la vacuna es veneno. Y así se van a ir derrumbando las mentiras, la sociedad nos está pidiendo eso. No tengo ninguna duda de que aquel que no esté a la altura de las circunstancias, va a ser juzgado por la sociedad.

– Se ha desencantado el sector medio, el profesional, el del comercio que los acompañó en 2019. ¿Esperan que los acompañen en estas elecciones?

– Esperamos que nos sigan acompañando porque saben que, puede haber sido insuficiente, pero ningún sector puede decir que no hicimos, y saben que estuvimos acompañándolos. Saben que el peronismo va a estar al lado con políticas efectivas para apaciguar estos efectos hasta llegar a eso que extrañamos, que cada uno pueda elegir sus consumos y los comercios estén todos abiertos. Para eso necesitamos que el plan de vacunación siga avanzando como está ocurriendo. La sociedad pampeana sabe que de la mano del peronismo, de la soberanía, de la inclusión, vamos a salir adelante como ha pasado en estos casi 40 años en La Pampa.

– Ya hay casi 100 mil muertos…

– Pero nos duelen también los 100 mil muertos, no es que una está contenta, ni vos estás contento, ni nosotros estamos contentos. Nos duelen esas muertes.

– El sábado varias organizaciones sociales aliadas pidieron que cambien el rumbo económico

– Hay que trabajar para que los compromisos que tomemos para pagar nuestra deuda, no sea con ajuste. Para que a la mesa de los argentinos le sea más sencillo la diaria, poder consumir los productos que desea, para que los salarios no pierdan la inflación, hay que seguir haciendo para llevar adelante un país que lo encontramos muy mal, que nos atravesó la pandemia. Esto se sale con laburo, con políticas públicas que les lleguen a los sectores más perjudicados, y que a los sectores concentrados le siga yendo bien, pero que eso se haga con distribución equitativa de las riquezas.

– ¿Te imaginabas hace 10 años que hoy los más jóvenes, como vos, estuvieran en los lugares que están hoy, produciendo una renovación generacional en el peronismo?

– No sé si me lo imaginaba, sé que todos aportamos para que el partido llevara adelante el trasvasamiento generacional, y los primeros que lo entendieron fueron Rubén y Carlos, Rubén no conduce el partido, lo hace Sergio, y Carlos tomó la decisión de no ser candidato y no elegir candidato, dejando que sea Sergio el que defina los candidatos, haciendo que ese trasvasamiento se lleve a cabo,

Vos te acordás que se decía ‘lo que va a pasar cuando los popes no estén más, se van a matar’ y la realidad muestra no nos hemos matado, no nos hemos peleado y que el trasvasamiento generacional se está dando dentro del partido, con consensos y discusiones para seguir haciendo lo mejor para La Pampa.

– ¿El liderazgo le queda a Ziliotto?

-Creo que Carlos es una persona de consulta cotidiana, me consta que Sergio y Carlos hablan cotidianamente, personalmente hablo con Carlos siempre, es un tipo que le dio mucho a la provincia, que entiende mucho de creación de políticas públicas, que conoce a la perfección al pampeano y la pampeana, es muy valioso y los peronistas no lo podemos perder. Todos lo hemos llamado en este año y medio, donde él sigue aconsejando y acompañando.

– ¿Cómo ves la gestión de Luciano?

– La veo muy bien, que se está trabajando muchísimo, veo que Luciano tuvo la capacidad de mancomunar las gestiones provinciales y nacionales y ponerlas al servicio de los santarroseños y las santarroseñas. Todos sabemos que la ciudad no es autosuficiente para llevar adelante las obras que necesita para dejar de ser la ciudad devastada que es necesario reconstruir. Y devastada por debajo. Y Luciano ha logrado hacer coincidir a las gestiones. Y eso hizo que nunca hemos tenido un no y ese acompañamiento, Luciano lo ha transformado en obra pública -finalizó.

