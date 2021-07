Piden la ampliación del Establecimiento Asistencial de Mauricio Mayer

Compartir esta noticia:











La diputada provincial, Andrea Valderrama (UCR), presentó en la Legislatura dos proyectos de resolución en los que solicita al Poder Ejecutivo Provincial la inclusión en las previsiones presupuestarias para el año 2022 de dos obras para Mauricio Mayer.

En primer lugar, la legisladora radical solicitó la ampliación del Establecimiento Asistencial Dr. Luis Colosio y la obra de repavimentación y señalización del Acceso “Presidente Raúl Alfonsín”, cuyo pavimento no se encuentra en óptimas condiciones.









Respecto al Establecimiento Asistencial señaló que en la actualidad: “además de la oficina de recepción y sala de espera con sanitario, solo cuenta con un consultorio médico, uno de odontología, una enfermería y una pequeña cocina. Las dimensiones de la enfermería no son adecuadas, puesto que su pequeño tamaño dificulta el trabajo de los profesionales, no son accesibles para personas que utilizan sillas de ruedas e incluso dificulta el cumplimiento de protocolos sanitarios en estos tiempos de pandemia por el Covid 19 que estamos viviendo, toda vez que no existe posibilidad de mantener distancia entre pacientes”.

Destaca que “no cuenta con sala de internación ni tampoco con un lugar destinado al funcionamiento de la farmacia y por ello los medicamentos se encuentran guardados en diferentes armarios desperdigados por diferentes lugares del edificio”.

Detalla que “la ampliación de este establecimiento sanitario, es una necesidad que se plantea desde hace muchos años. En el año 2010, el Diputado mandato cumplido Carlos Bruno, también había solicitado la ampliación del edificio mediante una resolución que fue aprobada pero que no obtuvo respuesta”.

Respecto a la repavimentación y señalización horizontal y vertical del Acceso a la localidad de Mauricio Mayer, expresó que “actualmente el pavimento del acceso no se encuentra en óptimas condiciones. En dicho lugar pueden observarse pozos y baches, producto del desgaste sufrido en la cinta asfáltica”.

Finalmente dijo que “Contar con un ingreso en condiciones seguras de transitabilidad es una situación que urge a los habitantes de dicha localidad por ello pretendemos que el acceso mencionado sea repavimentado y señalizado”.

Acompañaron estas iniciativas los Diputados Francisco Torroba, Mauricio Agón y Marcos Cuelle.

