“Dibu” Martínez y el sueño de jugar la final con la Selección en el “Maracaná”

El arquero del equipo de Scaloni habló en conferencia de prensa en la previa de la final del certamen y destacó que «no hay mejor escenario que contra Brasil en el Maracaná”.









Emiliano Martínez habló, ante los medios, en la previa de la final de la Copa América 2021 frente a Brasil y manifestó su deseo de ganarla: «Es mi sueño jugar una final con la Selección Argentina y ganar un título», confesó.

El arquero de la Selección Argentina destacó que «no hay mejor escenario que en el Maracaná y contra Brasil». A su vez, agregó con ansias: «Hace mucho tiempo esperamos una revancha en el Maracaná».

«Sabía que me iba a perder el nacimiento de mi hija y eso me hizo más fuerte. Trabajo con mi psicólogo para dedicarme 100% a la Selección. Me ayudó mucho el capitán y lo estoy disfrutando», sostuvo.

«Dios me puso acá y sabía q me perdía el nacimiento de mi hija. Pero vine a esto. Y hoy voy a dormir como un bebé porque mañana tengo una final y tengo q estar relajado y descansado”, enfatizó el héroe en los penales ante Colombia.

Por otro lado, luego de los penales que lo colocaron como portada de todos los diarios, habló al respecto: «En penales, dependíamos de mi y me puse esa responsabilidad en mi cabeza. No como una presión, sino como algo que me apasiona: ayudar a mis compañeros”, asintió.

Asimismo, cerró con seguridad: “Yo voy a estar tranquilo de lo que tengo que hacer. No voy a andar pensando si me escuchan o no me escuchan. Siempre jugué igual, salvo que ahora se escucha porque no hay gente”.

