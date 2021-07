El SiTraSaP adhirió al paro de 48 horas y criticó “el destrato” del gobierno provincial

Compartir esta noticia:











Reclaman el Pase a la Asignación de la Categoría, del Código 037, Jubilación para el Personal de Salud y la Creación de la Rama de Choferes/as o de Conductores/as de Ambulancia.

El Sindicato de Trabajadores de la Salud Pampeana (Si.Tra.Sa.P.)se sumó a la jornada nacional de lucha de 48 horas prevista para este jueves y viernes.

La medida es en reclamo de una Convocatoria a la paritaria nacional de salud, el pase a planta del personal precarizado y la reconvocatoria a las paritarias de salud jurisdiccionales.

Además solicitan el pleno funcionamiento del COE y derogación de la Resolución conjunta 04/21 de los Ministerios de Salud y Trabajo, el cese de la persecución a los y las trabajadoras por ejercer su legítimo derecho al reclamo, en particular en las provincias de Córdoba, La Rioja, Río Negro, Chaco, Chubut, Tucumán y el municipio bonaerense de San Miguel.

A nivel provincial, solicitan el Pase a la Asignación de la Categoría, del Código 037, Jubilación para el Personal de Salud y la Creación de la Rama de Choferes/as o de Conductores/as de Ambulancia.

“Se garantiza la atención Covid, las urgencias y emergencias”, indicaron desde el gremio y en un comunicado criticaron “el destrato del Gobierno Provincial para con los trabajadores de la salud de la provincia de La Pampa, que ante la situación de pandemia siempre se puso al hombro la salud de la población sin reconocimiento alguno”.

“El pasado lunes 5, del corriente mes, se llevó a cabo la primera reunión de paritarias sectorial, donde el tema principal era el blanqueo del adicional 037 (la hora y media sin bonificación por no integrar el sueldo básico, que para el trabajador de la salud significaría un reconocimiento ante tanto esfuerzo”, señalaron.

“La expectativa (actualmente no bonificable) a la tratativa de este punto era enorme ya que el mismo es una deuda histórica que el gobierno a sostenido con los trabajadores de la salud. La respuesta obtenida fue en un primer momento que el reclamo está “MAL ENCUADRADO”, que tal solicitud debe ser que pase de remunerativo a remunerativo y bonificable, y posteriormente de parte del ejecutivo se recibió como respuesta que no va a ser posible el cumplimiento de lo pedido por los Sindicatos, ni en el año en curso ni en el siguiente año”, criticaron.

“Tal respuesta se viene replicando año tras año sin tener en cuenta el esfuerzo realizado por todo el personal ante cualquier circunstancia. Señor gobernador, no nos tome de lo que no somos, saben bien desde su gobierno a lo que nos referimos los trabajadores, saben bien desde su gobierno la deuda que se tiene con Salud Pública, la misma deuda que prometió saldar su antecesor y que NUNCA CUMPLIÓ (solo le sirvió para su campaña política)”, cuestionaron.

“La pandemia ya no es excusa para el cumplimiento de las obligaciones, somos esenciales ante la misma y no así ante los reconocimientos. Señor Gobernador, vemos que no existen intenciones políticas claras de saldar dicha deuda, venimos escuchando solo excusas para no pagarnos lo que se nos debe a los trabajadores, primero sequias, inundaciones, incendios, pandemia, ¿qué más?”

“Está a la vista que no existen intenciones políticas de hacer lo correcto, ya que si así lo fuera se incluiría el tema en la Ley de Presupuesto del año siguiente, es de esta manera donde se nos muestra a los trabajadores esenciales que día a día le ponen el cuerpo a esta situación, que realmente hay intenciones, aunque sea mínimas de ir saldando la deuda que el Gobierno Provincial tiene con los trabajadores de la Salud”, cierra el comunicado de prensa.

