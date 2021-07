Alfonsín: “si la gente entiende que la crisis es por la pandemia, no apostará de nuevo a recetas de derecha»

Compartir esta noticia:











El embajador argentino ante España también analizó la postulación del neurocientífico Facundo Manes y señaló que «no se le han escuchado definiciones» sobre cuestiones políticas y económicas.

El embajador argentino ante España, Ricardo Alfonsín, afirmó hoy que al candidato a diputado nacional por la UCR Facundo Manes «no se le han escuchado definiciones» sobre cuestiones políticas y económicas y remarcó que si la gente entiende que la crisis es consecuencia de la pandemia, «no apostará de nuevo a las recetas de derecha, como en 2015».









«Facundo es un amigo, lo conozco, pero no le escuchado definiciones. Sólo lo he escuchado hablar de la educación, que es importante, pero no vamos a ser ingenuos de creer que solamente con educación vamos a resolver los problemas de los argentinos», sostuvo el dirigente radical.

En diálogo con Ruleta Rusa, el programa que conduce Nancy Pazos en Rock and Pop, el ex diputado nacional señaló que «la oposición tiene la intención de hacerle creer a la sociedad que si la situación económica efectivamente no mejoró respecto a 2019 es por la culpa de cómo el Gobierno gestionó la economía. ¿Querían que mejorara la economía con la pandemia?».

«Si la gente interpreta que la situación económica actual es consecuencia de la pandemia, no apuesta de nuevo a las recetas de derecha que apostó en 2015», destacó el hijo del ex presidente Raúl Alfonsín. Y agregó: «Estoy seguro de que si en todos los países estuviéramos preocupados por formar en serio ciudadanos, no habría tantas equivocaciones a la hora de votar, porque uno estaría en condiciones de comprender dónde están sus intereses y quiénes los representan mejor».

El diplomático indicó que «las elecciones de 2019 no se perdieron por (el líder del PRO, Mauricio) Macri, sino por la situación económica y social y la responsabilidad de eso la tiene las políticas aplicadas, esas que sigue defendiendo la UCR».

«Un partido político es secundariamente un instrumento electoral. Es un conjunto de ideas a partir del cual se propone un proyecto de país y una serie de programas para realizarlo. Desde ese punto de vista, no hubo ningún cambio en la UCR, no ha cambiado absolutamente nada», concluyó Ricardo Alfonsín.

