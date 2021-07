Nace un nuevo espacio en el radicalismo: “para que haya consenso, una mujer debe encabezar una de las dos listas”

Compartir esta noticia:











La Agrupación Mujeres Radicales avanzó en la conformación de un espacio que incluye a actuales intendentes y jefas comunales que dejaron su cargo en 2019. “Hasta ahora los varones de la dirigencia tradicional nos volvieron a ofrecer acompañarlos al Senado o a Diputados”, dijo Elida Deanna.

Este año La Pampa renueva tres senadurías y tres diputaciones. En la actualidad, Juntos por el Cambio tiene a Juan Carlos Marino en el Senado y a Martín Maquieyra en Diputados. Los partidos ratificaron la alianza electoral y ya comenzaron las negociaciones, a partir de las ideas de la dirigencia tradicional y varones como cabezas de lista.

En ese contexto, y con cuatro años de insistencia, la Agrupación Mujeres Radicales avanza en su organización que desde hace poco también integra a varones de distintas líneas. Proponen un espacio de debate horizontal sin “bajar las banderas del radicalismo”.









“Hemos constituido un espacio amplísimo y transversal a todas las líneas del ámbito partidario, que en un momento solo fue de mujeres a partir de 2017, que continuó con el acompañamiento explícito a la candidatura de Gloria Cazanave, quien terminó acompañando en la lista a Martín Maquieyra”, indicó en declaraciones a Las dos verdades que se emite de lunes a viernes de 17 a 19 por Radio Mitre Santa Rosa (100.9)

“En aquel momento los varones no acompañaron la candidatura de Gloria, que pudo ser la primera mujer radical en ocupar un cargo legislativo nacional. Desde entonces se han sumado mujeres de distintas partes de la provincia, y en el último tiempo, también varones. Venimos trabajando y debatiendo para llegar a una lista de consenso con los otros sectores, dónde una mujer debe encabezar al menos de una de las dos listas”, indicó.

“Consideramos que es el momento de intentarlo, de sumar fuerzas políticas, otros actores, y a otras mujeres, que siempre han estado en la cocina de cada campaña, cargándose la parte operativa de la elección, pero nunca en lugares expectantes”, añadió.

“En los últimos días ha tenido un crecimiento exponencial, se han sumado dirigentes de distintos lugares de la provincia, incluso intendentes y exintendentes. La gente que aquí hay debate ideas, es un espacio horizontal en el que se los escucha y es un espacio para proponer otra forma de hacer política”, destacó Elida Deanna.

“Cuando los varones nos hablan de la participación igualitaria de las mujeres en el partido, recordamos que para que la paridad se cumpla, los tuvo que intimar la justicia federal. Pese a las innumerables conversaciones que tuvimos con la dirigencia tradicional, solo nos han escuchado para que la mujer los acompañe a llegar al Senado o a Diputados”, reveló.

– En el nuevo espacio, además de las Mujeres que se vienen organizado, ¿se sumaron otras personas tras la asamblea en la que se aprobó la alianza con Juntos por el Cambio?

– Entre otras personas, si, claramente después del plenario hubo un movimiento muy rápido, y el espacio rápidamente creció, hemos tenido reuniones por zoom con gran debate, muchas ideas y con la participación de muchas personas para construir más radicalismo, desde las temáticas que nos unen y que han sido las banderas históricas del radicalismo.

– ¿Nace otra línea?

– Si no hay posibilidad de consensuar nuestra intención como espacio, estamos totalmente decididas y decididos a ir a las PASO y conformar otro espacio en el radicalismo, que va a ser distinta y transversal a las distintas líneas

– ¿Nos podés dar nombres de personas que se sumaron?

– Además de las mujeres que venimos trabajando desde el principio, el intendente Sergio Arrese de Guatraché, Oscar Hecker de Embajador Martini, la exintendenta Roxana Lercari de Realicó, varios y varias dirigentes que estuvieron enrolados en distintas líneas, que no quiere decir que no sigan en ellos, pero encuentran en este espacio una posibilidad cierta de incidir y trabajar en temáticas que no le son ajenas al radicalismo

¿Van a las PASO?

– Estamos juntando avales, con la posibilidad de avanzar en un consenso, y si no, armar una lista del consenso y frentista, Para ser clarísima, si no hay consenso en que una mujer debe encabezar una de las dos listas, vamos a presentar una que represente a este nuevo espacio, que en breve, tendrá nombre o color. Ahora, no les parece raro que hasta ahora de las candidaturas solo se habla de varones y solo de la senaduría, un poco sugestivo, ¿no? Se ponen en juego senadurías y diputaciones, y a ningún radical se le ocurrió ir por una diputación nacional? – se preguntó para exponer que ya habría un acuerdo para que un radical encabece senadores y un macrista diputados.

