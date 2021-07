Se bajó Daniel Lovera: “no voy a ser candidato”

Compartir esta noticia:











Tres días después del anuncio de Carlos Verna, el actual senador, Daniel Lovera, recorrió el mismo camino y se bajó de la candidatura a senador. Dijo que Sergio Ziliotto debe definir las candidaturas.









Este 2021 se renuevan las bancas de Daniel Lovera, Norma Durango y Juan Carlos Marino en el Senado. También se ponen en juego las de Ariel Rauschenberger, Melina Delú y Martín Maquieyra. El peronismo aspira a renovar las cuatro que pone en juego y tratará de alcanzar una lista del consenso mayoritario.

Esta mañana, en una carta pública, el sindicalista y senador Nacional, Daniel Lovera, señaló:

He tomado la decisión de no ser candidato a ningún cargo en las próximas elecciones legislativas nacionales Para que la Argentina y La Pampa entren en la vía del desarrollo con equidad hace falta realizar un gran trabajo permanente, que equilibre el crecimiento con los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Esto exige una gran responsabilidad.

Todos debemos aportar a esos objetivos, no importa el rol que cumplamos, desde el militante más nuevo hasta el presidente de la Nación. Yo he cumplido con mi tarea desde el cargo de senador nacional, el cual me honra.

En ese marco, me encuentro absolutamente comprometido con el espacio que represento y sobre todo con el trabajo que vengo realizando para garantizar más y mejores derechos para las familias argentinas.

Este es un momento muy delicado. La pandemia nos golpea la puerta de casa y nos afecta toda la vida. Es un momento que requiere unión y racionalidad. Parte de esa racionalidad es saber dar un paso al costado humildemente en estas elecciones y poner la atención en lo importante, en lo que venimos construyendo como equipo, con todas las energías puestas en la gestión sindical.

Es el gobernador el que debe elegir. Estoy convencido que el optará por la mejor opción para ofrecer a los pampeanos y pampeanas, por una candidata o candidato que esté en comunión a pleno con su gobierno. Confío en que La Plural estará allí presente y bien representada en ese camino.

Eso me hace tomar la decisión de no ser candidato a ningún cargo en las próximas elecciones legislativas nacionales.

Seguiremos trabajando como siempre, construyendo oportunidades para las familias argentinas.

