Otro reclamo contra Niñez y la Justicia: pide la tenencia de su nieto

María Schneider reclamó que le permitan ver a su nieto, que fue excluido del hogar en 2018. Lo llevaron a una familia sustituta de Catriló, pero ya habría sido dado en adopción.

La mamá del nene que hoy tiene tres años y medio perdió la tenencia cuando su hijo cumplía un año de vida. El estado se lo sacó porque estaba en una crítica situación producto de consumos problemáticos. En ese momento, la abuela comenzó a reclamar que la tuvieran en cuenta en el proceso de reubicación de su nieto, pero no logró el objetivo.









“Hoy quiero saber el paradero de mi nieto de tres años y medio, se lo sacaron a mi hija cuanto el nene cumplía un año porque ella consumía drogas y alcohol, se encontraba muy mal. Fue enviado a una familia sustituta de Catriló y ahora me dicen que fue dado en adopción”, contó María a Plan B Noticias.

“Ahora estoy con mi hija, ella está bien. Quiero recuperar a mi nieto”, indicó.

En niño fue excluido de su hogar materno en agosto de 2018, un día antes de cumplir un año. “En todo este tiempo jugaron con nosotros, la abogada “Pampita” Romero, jugó con ella y no nos informaron cómo avanzaba la situación. Una por no saber de abogados, es como que la pasaron por encima”, agregó la abuela del niño.

“Empecé a ir de acá para allá a niñez. Jugaban conmigo, me provocaban daños psicológicos, le entregaban las cosas que les llevábamos al nene y me decían ‘el jueves vamos a verlo, venga el viernes y le mostramos cómo fue su actitud cuando recibía los regalos’, y me mostraban unas fotos desde el teléfono de Romero. Me prometían que ya lo iba a poder ver y nunca lo hicieron”, dijo,

Cuando se determinó la exclusión del hogar y se evaluaron estrategias para el menor “a los únicos parientes que entrevistaron fue a mi mamá, o sea la bisabuela de mi nieto, y a dos tías. Lo enviaron a una familia sustituta en Catriló”.

“La jueza María Anahí Brarda ya bajó el martillo, me dijeron que el nene había sido dado en adopción y que lo habían mandado a Bariloche, pero es mentira porque el nene sigue en Catriló. Esto lo pude saber por una persona que trabaja en Niñez”, añadió.

Hace un tiempo la familia contrató los servicios de la abogada Leticia Porras. “Cuando se lo sacan a mi hija, ni siquiera me buscan, no me dicen nada. Yo sí podía tenerlo, pero lo que no me favorecía es que no tenía la tenencia de mis hijos porque vivían con el papá”, contó la abuela.

Y allí se desprende una historia de vida marcada por la violencia. “Mi marido me hizo vender mi casa, fui víctima de violencia de género. Cuando me vengo a Sana Rosa desde Guatraché, empecé a pasar muchas necesidades y arreglé con él que los tuviera un tiempo hasta que yo me acomodara, pero después él no me los quería dar”, relató.

“Cada vez que quería ver a los chicos me decía que si no tenía para darle una cuota alimentaria, tenía que estar íntimamente con él para luego estar con mis hijos. Hoy, la causa avanzó, ya recuperé la tenencia de dos de mis cuatro hijos. Los otros dos ya hicieron sus vidas y están en pareja”, agregó.

Carta

María Schneider dijo que otra de las cosas que la habría perjudicado y no le habría permitido dar la pelea legal por la tenencia de su nieto, fue una declaración de su hija, mamá del nene que hoy tiene tres años y medio.

“Cuando mi hija estaba con los consumos problemáticos, le toman la entrevista y ella estaba hecha un desastre por lo que consumía. Dijo barbaridades de mí, que ni siquiera se acuerda, Cuando se recuperó quiso limpiar mi nombre con una carta que le entregó a Romero para que se la enviara a la jueza, pero Brarda nunca la leyó, nunca se la alcanzaron”, destacó.

“Nada de lo que dijo mi hija fue verdad porque estaba en estado deplorable y ahora ni se acuerda de nada. Ella ahora está totalmente arrepentida por eso escribió la carta”, señaló.

Por último relató que “hace tres años que me dijeron que no moleste más. Una al no saber lo que es el tema de abogados…, me pasaron por arriba como quisieron”, finalizó.

