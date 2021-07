Muerte en el matadero: la familia asegura que fue un homicidio y pide que la justicia investigue a fondo

Compartir esta noticia:











Allegados a Nicolás reclamaron que la fiscal tome declaraciones a testigos aportados por la familia. Aseguran que el joven fue asesinado.

Este lunes, familiares de Nicolás Llovio protestaron en la Plaza San Martín, en reclamo por justicia en la muerte del joven a causa de heridas de arma blanca. Descreen de la versión oficial y aseguran que fue un homicidio.

“Seguimos con dolor por la pérdida de nuestro hermano Nicolás y vamos a seguir reclamando justicia hasta que se resuelva esto. No fue un suicidio, fue un homicidio, a mi hermano lo mataron”, dijo Joaquín Llovio a Plan B.

El hermano de Nicolás descree de lo dictaminado por la justicia. “No se puede creer, mi hermano tiene 14 puñaladas, signos de haber sido golpeado, con hematomas en los pulmones y contusiones en la cabeza. Además, tenía signos de haber sido ahorcado, no hay lógica que estoy vaya a quedar así. Nosotros vamos a seguir, esto fue un homicidio”, recalcó.

Consultado sobre si la abogada ha logrado conseguir pruebas, Joaquín dijo que está trabajando incansablemente. “Todo el tiempo está buscando, pero la justicia se cerró ahí y no investigó nada, lo mismo que la policía, que se quedó con al versión de que fue in suicdio y no investigó nada, contaminaron toda la escena. Como era un pibe de barrio, se lavaron las manos y a nosotros nos dejaron sufriendo acá por un hermano que mataron”, dijo.

Por su parte Paola Libilao dijo que pidieron a la fiscal que tome declaraciones a testigos del hecho. “Hay testigos que estamos consiguiendo nosotros. Estamos haciendo el trabajo de ellos. Ellos tienen que ir a tomar declaraciones a los testigos que tenemos, pero lo tenemos que hacer nosotros a este trabajo, cuando a ellos les pagan”.

“Nosotros necesitamos que la fiscal mande a que les tomen declaración a los testigos que les dijimos que teníamos. Pasamos nombres y números de teléfono, pero no pasó nada todavía”, cerró.

Cabe recordar que Nicolás Llovio, de 28 años de edad, murió por un herida de arma cortante a la altura del corazón.

El hecho se produjo en horas de la madrugada del sábado 26 de junio en la vivienda de la familia de apellido Calvente, en el Pasaje Olguín y calle Blanco Encalada del Barrio Matadero.

El joven recibió una primera atención médica y luego debió ser trasladado de urgencia al Hospital Lucio Molas. Pero el corte le perforó el corazón y murió desangrado antes de llegar.

