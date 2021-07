Castañeira criticó el cierre de la Municipalidad: “solo hacen política y no el bien común”

Compartir esta noticia:











La concejala por Comunidad Organizada, Fabiana Castañeira, criticó el cierre de la municipalidad ocurrido el jueves pasado, en el marco de una protesta de las y los habitantes del asentamiento El Nuevo Salitral y criticó las manifestaciones del año 2008 contra el ex intendente Tierno.

Castañeira aclaró que no apoya las usurpaciones, pero “son situaciones en las que el Estado debería haberse ocupado desde el momento inicial”.

Además señaló que luego de dos años de gestión, el intendente di Nápoli “después de 2 años hablando de progresismo, han mirado para otro lado y solamente han promovido la marihuana y alguna que otras realizaciones dentro de sus estrecheces sectaria”.

El comunicado completo, consigna lo siguiente:

“Cobró notoriedad el día Jueves la actitud del grupo Di Napoli en el municipio de Santa Rosa encerrándose, para no respetar el derecho de petición de personas en un estado extremo de necesidad de viviendas, en condiciones infrahumanas a las cuales él les había prometido en la campaña electoral ocuparse de esa situación.

No se ocupó de esa ni de ninguna de las vicisitudes y necesidades sociales extremas que han ocurrido a casi 2 años de la gestión del grupo di Napoli en el municipio.

No es creíble que el cierre de las puertas del municipio fue para proteger de la pandemia, suena más como una excusa, una conducta de desprecio a las personas que se acercaron, pareciera más bien no tener fundamentos ya que fue éste municipio el que organizó el “Festival de calle”y “La Pampa traviesa” con lo cual, no le importo nunca la pandemia

Di Napoli fue quien dijo que el último relevamiento de necesidades sociales que se había hecho en Santa Rosa era de la época de Molteni lo cual no es cierto, ya que en la intendencia de Juan Carlos Tierno se hizo un censo casa por casa, visitando familia por familia para conocer las necesidades sociales, para de esa manera desarrollar una política social genuina de vivienda, asistencia de los/as niños/as y generar trabajo en distintas formas. Pero él y su secuaces en ese entonces participaron en voltear al Intendente de ese momento.

El Primero de Marzo de 2008 un grupo que estaba previamente organizado por la corrupción política querían poner en escena de que era el pueblo el que quería ingresar al municipio, querían tomar por asalto el municipio impidiendo la institucionalidad, el inicio de las sesiones ordinarias del Concejo, y de esa manera como fue de público conocimiento y hoy queda más claro para toda la sociedad santarroseña y pampeana en general, se trató ni más ni menos, de un golpe de estado. De ninguna manera el cierre de puerta, de ese momento, fue para negarle el derecho a nadie, sino que se trabajaba en la calle, se estaba en contacto directo con la sociedad. Cuándo se empezó a trabajar en el casa por casa todos los que integraban esa turba golpista gritaban: “censo espionaje” e instigaba a que nadie contestara.

Al día de hoy después de 2 años hablando de progresismo, han mirado para otro lado y solamente han promovido la marihuana y alguna que otras realizaciones dentro de sus estrecheces sectaria.

De ninguna manera apoyamos las usurpaciones, pero son situaciones en las que el Estado debería haberse ocupado desde el momento inicial, como así también de otras familias y personas en desesperación por vivienda y por las condiciones de vida. Esto demuestra una vez más el discurso político mentiroso y no les interesa el interés general y el sufrimiento de la población”.

