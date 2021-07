ATE protestó en el Ministerio de Salud

Compartir esta noticia:











Trabajadores y trabajadoras de ATE Salud se concentraron frente al Ministerio de Salud. Reclamaron el pase a planta de monotributistas, blanqueo de adicionales y reducción de la edad jubilatoria, entre otros reclamos.

Este lunes, pasadas las nueve de la mañana, trabajadores y trabajadoras de ATE se manifestaron frente al Ministerio de Salud, en apoyo al inicio de las negociaciones sectoriales entre los tres gremios de salud (ATE, UPCN y SiTraSap) y el gobierno provincial.

Marcelo Morales, delegado de ATE y referente del Hospital Lucio Molas, explicó a Plan B el motivo de la concentración. “Convocamos a esa concentración afuera del Ministerio de Salud porque la Asamblea del Hospital Lucio Molas lo decidió y hoy comienzas las paritarias y venimos a acompañar a la compañera Liliana Rechimont, que nos representa”.

“Hoy se inician las paritarias de Salud. Entre los temas que reclama ATE se encuentra el 037, que Mirta Viola, del SiTraSap propuso que se toque ni bien inicie la paritaria. Esa es la diferencia de la hora de trabajo que no se nos paga en blanco y al no pagarse como corresponde, no remunera ni bonifica y si hay un aumento, ni siquiera lo sentimos”, agregó.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Morales recordó que había un acuerdo paritario previo para su cumplimiento. “Ya se había resuelto y debería ser efectivo el pase de ese código, pero del gobierno aún no han cumplido”.

Consultado sobre si hubo sanciones a choferes que realizaron medidas de protesta, Morales dijo que “hasta el momento, no hemos recibido notificaciones. Los compañeros solo pasaron por acá (en una protesta anterior).El médico y el chofer no pueden dejar la ambulancia y es la única manera de presentarse a una protesta si quisieran, no hay otra manera”.

“Ellos no pueden dejar la ambulancia, porque allí sí sería abandono de trabajo. Lo lógico es lo que hicieron: se bajaron, se presentaron, saludaron y siguieron trabajando, no hicieron nada malo”, dijo Morales.

Preguntado sobre si hubo respuestas al petitorio entregado la semana pasada, el delegado de ATE dijo que “el petitorio responde a lo que dice la asamblea, pero el temario de la paritaria de hoy, no incluye todos los puntos pedidos por la asamblea, como por ejemplo, la reducción de la edad jubilatoria la pedimos de ATE desde hace mucho tiempo, pero no está en el temario de la paritaria de hoy”, cerró Morales.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios