“El rectorado ha insistido en tener a la UNLPam cerrada a la sociedad”

Compartir esta noticia:











En una carta abierta el profesor e investigador universitario, Santiago Ferro Moreno, realizó una dura crítica a la gestión de Oscar Alpa.

En el texto enviado a esta redacción, Ferro Moerno señaló:

La pandemia no acepta recetas, es una situación que ha puesto a prueba nuestras capacidades como Estado, sociedad, instituciones, organizaciones, trabajadoras/es y vecinas/os. No hay un camino cierto para encarar las diversas dificultades y potencialidades que plantea la complejidad de la situación. Sin embargo, hay que rescatar el rol de las instituciones con rostro humano, las que están y estuvieron de frente a la sociedad cuando las papas quemaban. Las cooperativas, especialmente las pampeanas, estuvieron desde el día cero pechando la realidad, de cara a las/os trabajadores, prestando los servicios correspondientes y, por sobre todo, dando respuestas a los problemas sociales de las y los miles de asociadas/os y vecinas/os. Una responsabilidad que saben manejar con enorme compromiso y dedicación.









Qué importante es contar con instituciones con sentido social, que están y estarán poniendo cuando los problemas están. Como docente universitario me causa admiración. Todo lo contrario a lo que ha hecho el rectorado de la UNLPam, quienes siguen insistiendo en tener una Universidad Pública cerrada a la sociedad, vacía de estudiantes, con docentes poniendo todo para poder continuar la educación, a costas de sus propios recursos. Olvidando las funciones sociales y que la comunidad nos necesitó en todo momento.

La UNLPam, como todas las universidades nacionales del país, debería estar encabezando el desarrollo, aportando recursos y capacidades a la sociedad para hacer de la región de influencia un lugar más justo, productivo, innovador, equitativo, solidario, inclusivo, competitivo, sustentable… Nuestra universidad es una de las instituciones más importantes de la provincia; hay personas, docentes, nodocentes, estudiantes y graduadas/os que quieren una institución más empática con la realidad y a la altura de las circunstancias, que aporte a la construcción, con otras y otros, de los grandes temas que la sociedad pampeana y argentina tiene y tendrá en agenda.

Nada más alejado de estos fines ha propuesto y llevado adelante el gobierno universitario en estos meses. Aislado, cerrado a la sociedad y sus problemas, más interesado por sus quehaceres cotidianos que por la realidad de sus estudiantes, docentes, nodocentes y graduadas/os. Es así que se ha desarrollado casi un año y medio calendario donde la coyuntura se volvió regla, y esa regla fue en contra de varios derechos. Derechos de docentes y nodocentes, derechos de estudiantes y graduadas/os, que han visto como lo que se proponía como salida temporal se volvió la nueva normalidad. Normalidad que incluso volvió normal la decisión de no votar consejeras y consejeros que representen los intereses de los diferentes claustros y sectores de la comunidad. Esa nueva comodidad en la que se encuentra Rectorado, donde sigue contratando asesores, comprando por excepción, disminuyendo la cantidad y calidad de viandas para estudiantes, ajustando los recursos destinados al bienestar universitario y dejando que cada docente y estudiante se la arregle como pueda con la tecnología, espacios y relaciones.

La salida de realizar clases virtuales fue muy buena, la comunidad de la UNLPam se adecuó rápidamente y siguió trabajando y educando a pesar de las dificultades. Pero varios meses después, con una realidad social muy castigada, todos los sectores sociales están activos y volviendo, y nosotros cómodos. Todos los niveles educativos volvieron de alguna forma a la presencialidad, nosotros no, raro… incómodo, complejo, difícil de argumentar y sostener.

La noticia de que las Universidades Públicas pueden empezar a volver a la presencialidad es una excelente decisión que realizó el Ministerio de Educación de la Nación en noviembre de 2020. Y todavía nada. Todas y todos las/os que pertenecemos a la UNLPam no tenemos horizonte, un plan, nada.

Es muy importante que la UNLPam vuelva a funcionar con todo su vigor, no solo por lo que implica para la vida social y universitaria la convivencia de personas en torno a la construcción colectiva de saberes, experiencias y acciones; sino también por las actividades esenciales que la universidad pública debe llevar adelante más allá de la formación de profesionales, hay espacios, personas y ciudadanas/os que aporten y mejoren la sociedad.

Me ha tocado participar en el Consejo Superior desde el comienzo de la nueva gestión de Rectorado, y he visto en estos años actitudes, acciones y omisiones que no pensé ver en una universidad pública. Mezquindades y personalismos. La UNLPam está en un proceso continuo de entropía, que se ha acelerado de manera notable estos últimos meses, con más noticias vacías en los medios que realidad, transformación y construcción. Sin un norte colectivo, gobernada más para los medios y sectores privilegiados, que para la sociedad en general y la comunidad universitaria en particular, la UNLPam necesita activarse 100%.

En este día tan importante, tomemos como ejemplo al cooperativismo, sus valores y principalmente sus acciones. Históricamente del lado de la sociedad, en la pandemia, firmes y proactivos. Salud sistema cooperativo pampeano, mucho que aprender de Ustedes. Gracias.

FERRO MORENO, Santiago.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios