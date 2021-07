Asentamientos: Di Nápoli defendió el cierre de la Municipalidad y le apuntó al Partido Obrero

Compartir esta noticia:











El intendente de Santa Rosa diferenció entre "las necesidades de la gente" y "la de las organizaciones que las promueven". Cerró el edificio para "proteger al personal municipal, porque ese es mi deber".









El intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, se mantiene firme con las familias que se asentaron en distintos terrenos de la ciudad: Si bien ayer protestaron quienes viven en el Nuevo Salitral, el jefe comunal dijo que “no estoy de acuerdo con las tomas de tierras, no creo que esa sea la solución”.

“Realmente es un drama social que traemos desde hace tiempo, es parte de las complejidades que tenemos desde que asumimos, Uno entiende el drama y la utilización política que vienen haciendo algunos sectores, como municipio venimos trabajando en soluciones concretas a las familias, apoyo cuando lo necesitan, pero lo voy a decir como lo dije en un principio, no estoy a favor de las tomas y voy a seguir en esa postura”, ratificó.

En diálogo con Plan B Noticias Luciano di Nápoli dijo que “entendemos que a medida que se puedan ir construyendo viviendas, se va a ir solucionando. Está empezándose la construcción de las primeras 210 casas, se están consiguiendo más fondos para construir viviendas. Mientras tanto seguimo con la ayuda social”.

– ¿Hay organizaciones políticas que promueven la protesta?

– No tengo dudas, el Partido Obrero es uno de ellos. Una cosa es la necesidad de la gente y otra cosa las necesidades de las organizaciones que los promueven

¿Y qué va a hacer la municipalidad si hay desalojo?

– Tenemos que evaluar caso por caso, quiero dejarlo aclarado, no promovimos una denuncia, no estoy a favor de la toma de tierras, pero no voy a criminalizar a la pobreza ni a la gente que allí vive. La denuncia la hizo Altolaguirre y en este caso un privado, que tiene su derecho a acudir a la justicia, No creo que haya desalojo, pero si eso sucede, brindaremos la asistencia a las personas como siempre

– Dicen que no reciben ayuda…

– Eso no es cierto, nosotros tenemos documentada la ayuda social que les hemos dado a las familias, subsidios, alimentos, no es cierto que no reciban. Si es cierto que nunca alcanza. Pero las formas son otras, no se puede irrumpir en un municipio de la manera que se irrumpe, y menos en una pandemia. Vamos a hablar con las familias, pero de todas maneras no tengo yo la solución, la tiene el IPAV.

– ¿Por qué cerraron las puertas?

– Porque estamos en medio de una pandemia y no puedo agrupar a cien personas. El personal de seguridad dejó pasar a unos pocos para que entreguen el petitorio, Una cosa es cuando se llega a un acuerdo y otra cosa poner en riesgo al personal municipal, y el deber mío es cuidarlo -finalizó el intendente de Santa Rosa.

Comentarios

