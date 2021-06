Empresarios mendocinos piden que no se construya Portezuelo y plantean trasvase al Atuel

Compartir esta noticia:











Un grupo de cámaras presentó una nota al Gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, pidiendo la suspensión de la licitación, argumentando inconsistencias económicas y ambientales.

Un grupo de empresarios, entre los que se encuentran bodegueros, constructores, industriales, petroleros y comerciantes, le envió una carta al gobernador Rodolfo Suárez pidiendo que se suspenda la licitación de Portezuelo del Viento. Son siete puntos referidos a la disminución del caudal del río Grande, la falta de trasvase al Atuel, la ecuación de rentabilidad económica negativa, el precio que presentó del único oferente, el impacto en la obra pública provincial, el uso del recurso hídrico no aprovechado y el beneficio para otras provincias, señaló el diario “Los Andes”.

La cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería de General Alvear es una de las entidades que adhiere al documento en el que se solicitó la suspensión de la licitación de la mega obra en Malargüe. Entienden que es necesario garantizar la recuperación de los caudales del río Grande, porque la crisis hídrica ya es normalidad en el oasis sur (San Rafael y General Alvear).

“Desde el fallo adverso en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y por el cual perdimos varios metros cúbicos de nuestro cupo en el río ante La Pampa, nunca encontramos que el proyecto planteara un reaprovechamiento del agua que tiene Mendoza en el Río Grande”, contó el titular de la cámara empresaria alvearense, Andrés Vavrik.

“Adherimos porque necesitamos las garantías de que cualquier obra que se realice sobre el río Grande incluya ese aprovechamiento. No podemos prescindir de ese agua con la crisis hídrica que atraviesa Mendoza. Es vital para el oasis sur hacer todo lo que sea necesario para recuperar caudales y salvar un oasis que ya no vive una crisis sino una normalidad que es devastadora, literalmente”, agregó el dirigente.

Por su parte, el titular de la Comercio, Industria y Agricultura de San Martín, Rubén Lisanti señaló que “tal como se ha expresado de manera conjunta entre varias Cámaras empresariales, como integrante de la FEM solicita al Gobierno de la Provincia debatir al respecto, proponiendo que se utilicen los fondos provenientes del resarcimiento que recibe Mendoza por los perjuicios ocasionados por la promoción industrial, para el financiamiento de obras distribuidas en todos los oasis de la provincia”.

En tanto que, desde la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios (Cecitys) explicaron que antes han participado en reuniones apoyando la construcción de Portezuelo del Viento, pero que en esta ocasión, debido a los distintos planteos de diferentes áreas y ante la posibilidad de que la obra del dique no se realice, cree necesario buscar otras alternativas como la construcción de otro reservorio hídrico o la inversión en energía eólica. “Eso significaría poner en funcionamiento un parte de la economía de Mendoza”, explicó Adrián Allin, titular del Cecitys.

Entre las entidades que firmaron la nota pidiendo la suspensión de la licitación aparecen además la Federación Agragaria Argentina, la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Acovi), Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), la Sociedad Rural de San Rafael, la Cámara de Empresas Constructoras Independientes (Cecim) y la Asociación de Empresarios Rodríguez Peña (Aderpe), entre otras.

La nota completa presentada al gobierno, consigna lo siguiente:

Nos dirigimos a Ud. con el propósito de plantear nuestra preocupación respecto a la ejecución de la obra Portezuelo del Viento en las condiciones planteadas actualmente.

Este planteo está basado en las siguientes razones:

La disminución del caudal de río Grande. En los últimos diez años pasó de un módulo de 3.300 hm3 a 1.300 hm3. El IANIGLIA, el CONICET y la Universidad de Chile creen que esta disminución se acentuará en lo que queda del siglo. El llenado de la represa demandará mucho más tiempo de lo planteado en las simulaciones del proyecto, a la par de impedir cualquier proyecto de trasvase. Como ejemplo de lo que planteamos, en la temporada 2016/2017 si la presa hubiera estado construida no hubiera podido acumular un solo m3, por cuanto la cantidad de agua a liberar para el riego aguas abajo, según acta del COIRCO del año 2.016, fue mayor que lo que efectivamente el río erogó en ese lapso.

No hay trasvase al Río Atuel. El caudal actual y la tendencia del mismo en el Río Grande sumado al costo de la obra, hacen imposible el trasvase en el proyecto licitado; con el actual proyecto no se riega una sola hectárea de Mendoza, y en cambio sí se mejora y amplía la superficie bajo riego de las otras provincias. En el Acta del COIRCO Nº 857 de fecha 19/03/2019 queda claro que el proyecto que se está evaluando es sin el trasvase al Atuel.

Ecuación de rentabilidad económica negativa. Aún con el precio del presupuesto oficial determinado para la obra, la producción de energía eléctrica no cubre los costos de construcción sino después de más de 40 años. Esto se agrava significativamente con el precio propuesto por el único oferente.

Precio del único oferente. El precio propuesto, sumado a los gastos de inspección y otros que requieren la ejecución de la obra, superan ampliamente el presupuesto oficial y excede los 1.023 millones de dólares que la Provincia tiene para costear la obra, producto del acuerdo/resarcimiento acordado con la Nación en el juicio por la promoción industrial de las provincias vecinas iniciado en 1.998/9. Esta diferencia, existiendo un solo oferente, hace altamente inconveniente la adjudicación al mismo; entendemos que el valor presupuestado está por encima del valor real de la obra, producto de que las condiciones y requisitos del pliego restringieron la participación de más oferentes, no habiéndose producido la condición de sana competencia que una obra de estas características exige.

Impacto en la obra pública provincial. La diferencia entre los fondos disponibles para la ejecución de Portezuelo del Viento según el acuerdo firmado con la Nación, y el precio ofertado para su ejecución (más gastos asociados), determinará que la mayor parte de los fondos provinciales disponibles para obra pública durante los próximos años se destinen a esta obra; en detrimento de tantos proyectos que requieren inmediata ejecución en la Provincia: obras de infraestructura (en especial las de AYSAM, prestadores de servicios sanitarios de toda la Provincia, y el Departamento General de Irrigación: reparar cañerías, impermeabilizar cauces, entubar tramos, incorporar medidores, instalar tecnología de riego, reactivar desagües, recuperar agua subterránea, etc.); ejecución, reparaciones y mantenimiento de escuelas; programas de infraestructura municipal (PIM); obras de mejoramiento y mantenimiento de hospitales; etc. También, y como ventaja adicional a la obra Portezuelo del Viento, éstas serían realizadas en su totalidad con mano de obra e insumos locales, sin participación de empresas extranjeras. La mayoría las PYMES del comercio, la industria y la construcción no han podido cotizar con el único oferente de la obra.

Uso del único recurso hídrico no aprovechado en Mendoza: es imprescindible invertir en el trasvase del río Grande al Atuel y concretarlo, sin comprometer a la Provincia a ponerlo en riesgo. De este modo se podrán preservar los oasis del sur provincial, obras que se podrán ejecutar con parte de los fondos comprometidos por la Nación.

Beneficio a las otras provincias que integran el COIRCO sin invertir nada en la obra. La regulación del cauce del Río Grande que implica esta obra beneficia principalmente a las provincias aguas abajo de Mendoza. Entendemos que, en todo caso, es el COIRCO quien debería hacerse cargo de licitar, construir y financiar la obra; correspondiéndole a Mendoza la parte proporcional de la ejecución de esa obra.

Atento a estas significativas dudas, se solicita al Gobierno de la Provincia implementar un amplio debate con participación de todas las entidades organizadas de la Provincia, para que las mismas puedan ser despejadas; e intertanto se suspenda el proceso de licitación, utilizando los fondos recibidos para el financiamiento de las obras del trasvase al Atuel, de saneamiento y conducción de canales en todos los oasis, con especial ponderación del oasis Sur de la Provincia.

Hoy, último día para mejorar la oferta del Consorcio Portezuelo del Viento

Este es el último día para que el consorcio Malal Hue mejore su oferta presentada para la construcción de Portezuelo de Viento. Diferentes referentes del sector empresario adelantaron que “no habrá una propuesta superadora, porque los costos en dólares han aumentado 8% desde que se presentó la primera oferta”.

De todas formas, desde el Gobierno mantienen buenas expectativas y estiman que el consorcio sí responderá al pedido del Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública de realizar un “descuento en el precio”, que incluyendo el IVA oscila entre U$S1.070 y U$S1.286 millones, un valor que supera el presupuesto de U$S884 millones.

Originalmente se había establecido al 16 de junio como fecha límite para la nueva oferta, pero luego el Gobierno extendió el plazo hasta el 30 de junio.

