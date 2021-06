Vecinos de El Nuevo Salitral recibieron intimaciones de desalojo

Compartir esta noticia:











Este martes recibieron una intimación judicial para desalojar las tierras donde se construyó el asentamiento El Nuevo Salitral, lindante al relleno sanitario de la Laguna Don Tomás.









Familias del asentamiento El Nuevo Salitral, fueron intimadas judicialmente para abandonar los terrenos. Reclaman la falta de ayuda de las autoridades de gobierno y piden solidaridad ante la situación.

«Vamos a seguir firmes acá» dijo Maximiliano, uno de los vecinos, y apuntó a las autoridades del gobierno municipal y provincial «no nos dan ninguna solución, estamos anotados hace 11 años en las casas, les dieron a gente que ya tenía, y a nosotros por una toma que es al lado de la laguna, porque la verdad vivimos entre la mierda y ahora quieren desalojar a la gente por agarrar un terreno, creo que está mal, tendrían que ser un poco más solidarios».

«Hace 3 años que estoy acá, va para los 4. Acá no había nada, esto siempre fue un basurero, es relleno, cavas 1 metro y tenes un montón de porquería, nunca nadie reclamo nada y ahora que querémos hacer nuestra casa y nos quieren correr es medio jodido», dijo el hombre que vive con su señora y sus tres hijos.

«Vinimos acá porque no teníamos donde vivir, la plata no me alcanza, y con la cuarentena menos», explicó y contó que «son muchas las familias que están igual o peor que nosotros», contó al noticiero Somos Noticias.

Con la llegada del invierno y las primeras heladas, contó que «de acción social trajeron ramas, verdes, acá hay que calentarse con estufa, un fuego afuera y para cocinar a la llama con una ollita». «Garrafa nada porque el municipio no te ayuda en nada», agregó.

«Yo estuve en cuarentena y me llamaron 2 veces. Nunca nos trajeron una ayuda, nada», reclamó el vecino del asentamiento.

