Marín y Mayoral presentaron proyecto de “ley de Talles”

Compartir esta noticia:











La propuesta apunta a establecer un “Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria (SUNITI)”,

La iniciativa fue presentada por la diputada Alicia Mayoral y el diputado Espartaco Marín del FREJUPA. Y su objetivo es garantizar la existencia de talles de indumentarias correspondientes a las medidas corporales de todos los individuos como así también su stock en los establecimientos de moda y textiles.









Según la Encuesta Nacional de Talles, que realiza cada año Anybody Argentina, el 65% de las personas tienen problemas para encontrar su talle y más del 80% planteó que suelen encontrar prendas en talle único en ropa que les gustaría comprar.

La ley de talles crea un ‘Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria’ (Suniti) que se corresponda con las medidas antropométricas de la población argentina. Este registro debe ser accesible para el consumidor y actualizado cada 10 años. Además, se establecen medidas contra la discriminación en los comercios.

Sobre la situación en nuestra provincia, Mayoral y Marín manifestaron que “La Pampa sancionó una ley de talles en 2014 (Ley N° 2793), pero la reglamentación de la Ley Nacional de Talles nos exige adecuar nuestra normativa”.

“No son pocas las personas que pasaron por la experiencia del ‘para vos no hay’. Esta Ley de talles es el primer paso para entender que no somos maniquíes. Nos garantiza tener acceso a nuestro derecho a la identidad y a vestirnos como queremos. El talle único no puede ser el único talle. Además, la ley garantiza condiciones de atención y trato digno y equitativo a los consumidores, y condena conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias”, finalizaron.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios