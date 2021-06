Aprobaron en Toay incorporar curso de RCP en la tramitación licencia de conducir

Compartir esta noticia:











La iniciativa fue presentada y aprobada por el oficialismo. El curso será de carácter optativo.

El Concejo Deliberante de Toay aprobó en su última sesión un proyecto presentado por la concejala del Frejupa Adriana Barona y los concejales Benjamín Arteaga y Martin Diez y acompañado por todo el bloque Frejupa.

Lilia Mónica Azcárate y Horacio Miguel López, del bloque Cambiemos, votaron en contra.

La resolución aprobada expresa:

Art 1: Incorpórese la tramitación de la licencia de conducirla asistencia a un curso de capacitación en maniobras de RCP (resucitación cardio-pulmonar).

Art.2 ° .- El curso establecido en el art.1° de la presente será de carácter optativo para quienes tramiten por primera vez la licencia de conducir y para quienes tramiten la renovación.

Art.3°.- Podrán realizar el curso concejala/es , funcionarios y personal municipal.

Entre los fundamentos se expresaron :

Que la información salva vidas humanas y que las estadísticas nacionales reflejan una alta incidencia de muertes por afecciones cardiovasculares.

La enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte prevenible en nuestro país y en el mundo. En la Argentina se producen anualmente alrededor de 100.000 muertes por afecciones cardíacas. Dada la elevada incidencia de estas patologías en la mortalidad es recomendable dotar a la población con información que podría salvar vidas.

Construir ciudadanía también es dotar a la población de conocimiento que mejore su calidad de vida, este capital social debe circular y debe ser el Estado el primer promotor de ello.

La tramitación de la licencia de conducir es probablemente el trámite obligatorio que permitiría la incorporación de conocimientos en la población.

No es extraño que conductores profesionales y particulares sufran ACV mientras conducen y que no detectan sus primeros indicios por falta de conocimiento, representando esto no sólo un peligro para su vida sino, dado que manejan un vehículo, también un riesgo para el transeúnte.

En el caso de los conductores profesionales, conocer por ejemplo maniobras de resucitación cardiopulmonar (RCP) puede salvar vidas.

El entrenamiento en las maniobras de RCP brinda el conocimiento necesario para reconocer los síntomas de un ataque cardíaco o cerebral y la confianza para enfrentar ésta y situaciones tales como la sofocación, electrocución y atragantamiento entre otras.

Conocer las maniobras de RCP puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.

En las instancias de capacitación se podría convocar personal de salud del Hospital de nuestra ciudad.

Por otro lado, los funcionarios públicos y políticos están en constante interacción con el público en su condición de servidores públicos, sería oportuno que sean conocedores de estas maniobras.

Es relevante que ciudadanos de nuestra localidad han mostrado interés y realizado aportes a esta propuesta.

Esta posibilidad de capacitación va contribuir para la construcción de una sociedad más solidaria.

