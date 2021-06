Ziliotto destacó la licitación del área Medanito Sur: “vemos potencialidad en base a las reservas”

Compartir esta noticia:











El gobernador de La Pampa resaltó el llamado a licitación para el área hidrocarburífera. Destacó las condiciones y afirmó que la empresa que se adjudique la licitación tendrá que construir una planta de energía utilizando recursos renovables para la alimentación de baterías, bombas y ductos.

El mandatario pampeano Sergio Ziliotto resaltó en conferencia de prensa el llamado a licitación para operar el área hidrocarburífera Medanito Sur. “Uno de los principales desafíos es hacer eficientes los recursos públicos y más aún si respetamos la protección del ambiente”, dijo.









Ziliotto calificó como trascendental el llamado a licitación del área hidrocarburífera Medanito Sur. “Aquí están todos los actores en esta presentación institucional y por eso están quienes le dieron marco institucional y calidad de política de estado, en la Cámara de Diputados, el señor presidente de la Cámara (Mariano Fernández) y los presidentes de los bloques, entendiendo que esta es una ley muy trascendental para la historia, la economía y el futuro de las y los pampeanos”, agregó para resaltar que el objetivo y desafío central es tener energía como un bien para crecer.

Ante el el avance de la obra Portezuelo del Viento en, Ziliotto afirmó que “en Mendoza se están planteando en ver cómo no desaprovechar 1023 millones de dólares (de compensación que recibió la provincia por un juicio por promoción industrial) en el desarrollo integral de la provincia, porque a partir de la utilización cada vez más masiva de emprendimientos de generación de energía con fuentes renovables, quedan de lado aquellas que tienen menos certeza sobre la generación de energía, de lo que generalmente se preveía, como Portezuelo”.

En este sentido, Zilotto recordó que “con menos del 40% de eso se puede llevar adelante la generación de energía de fuentes renovables y dejar de plantear la utilización de recursos que no son propios de los mendocinos, sino de cinco provincias. Además, hay una crisis hídrica en todas las cuentas y Portezuelo está hecho en base a un tratado de la década del 70, cuando el caudal promedio era de 140 metros cúbicos y hoy no se supera los 100”.

“Hay actores de la provincia de Mendoza que deben analizar esto desde otro punto de vista, y poner en marcha toda la economía y que no dirija todos esos recursos a una represa que no tiene certezas, de que pueda producir lo que dice que pueda producir y que esa inversión sea sustentable”, afirmó el gobernador. En ese sentido estamos marcando un camino”, agregó al plantear una política energética sustentable en La Pampa.

Consultado sobre los recursos hidrocarburíferos en La Pampa y cómo fueron afectados por la pandemia, Ziliotto recordó que durante el 2020 la circulación mundial cayó al mínimo y se derrumbaron los consumos de combustibles. “Se cayó el precio internacional del petróleo y llegó a tener valor negativo. Si tenemos que hacer un análisis, vemos potencialidad en base a las reservas. Todo el análisis que se pondrá a disposición de las empresas, surge de una consultora que trabajó y elaboró cuál es el patrimonio, el estado de las reservas de esta área que nos permite hacer una proyección donde se establecen unas regalías entre 20 y 35 en la participación de Pampetrol, en virtud de la ley 2675 provincial y su vez en cuestión de ingreso al área la puesta en marcha de una central de generación de energía”.

“El valor del Brent está en casi 75 dólares y esto es importante. Pero los vaivenes que hay están pegados por la pandemia y afectan a la reactivación económica mundial”, dijo Ziliotto.

En este sentido Matías Toso señaló: “La Pampa y el resto de las provincias que tienen hidrocarburos, tuvieron un doble golpe con la pandemia: la caída del consumo y del precio, que influyen en las regalías. Durante los momentos más duros de la pandemia, establecimos protocolos con los trabajadores de hidrocarburos, con las inspecciones, buscar capacitaciones y pasar de la guardia mínima, produciendo lo básico sin inversiones extras, para luego empezar a agregar nuevos trabajos que subieran un poco la produccion”.

“Ahora con tiempo recorrido, con recupero del consumo y demanda a nivel mundial, más la suba del precio del crudo, el desafío que nos estamos planteando es poner en marcha inversiones en áreas hidrocarburíferas para aumentar la producción, valorizar las reservas y en este contexto, con una mirada relacionada a la transición energética, que es el objetivo estratégico”, agregó Toso.

Ziliotto fue consultado por Plan B sobre el acompañamiento de la oposición a la política energética. “Cuando me referí al acompañamiento de la oposición me referí a que en este marco legal para tomar decisiones, marca una política de estado que fue aprobada en la Cámara de Diputados. Creo que tenemos los mismos objetivos para desarrollar La Pampa, por ahí no coincidimos en las herramientas, para nosotros, el Estado debe intervenir en la economía, pero tiene que haber una sinergia entre el sector público y privado. El motor de la economía es el sector privado y el Estado debe fijar las reglas del juego”.

“Pero tenemos el mismo objetivo con la oposición de desarrollar La Pampa, aunque no coincidamos en las herramientas, sobre todo en este caso, de cuál es el rol del Estado en La Pampa”, agregó el mandatario.

Consultado sobre los beneficios para usuarios comunes del reciente anuncio de inversiones, Ziliotto dijo que “como explicamos cuando pusimos en marcha el sistema de energía distribuida, este es uno de los programas que tiene esta ley de Desarrollo Energético: el ahorro de energía, la reconversión de Pampetrol, la creación de un Mercado Eléctrico y el Programa de Energía Distribuida”.

“El hecho que la provincia sea el dueño y pueda fijar valores de la Energía, eso va en beneficio de cada uno de los usuarios. Cuando se plantea manejar el precio de la energía, a partir de generar mayor actividad económica, eso se puede usar, en el caso de crisis económica, se pueda manejar el precio y que sectores vulnerables tengan acceso a la energía en otras condiciones”, afirmó Ziliotto.

“En referencia a la energía distribuida, el ciudadano común es protagonista de este cambio, puede generar su propia energía a través de fuentes renovables. La Ley de Energía tiene muchas aristas: desde la generación particular, a la generación asociada de particulares y el objetivo es no depender de un sistema nacional. Hoy dependemos de ese sistema y en cierta manera, lo que se consume de energía, se va fuera de la provincia. Si nosotros generamos la energía, para no comprársela a alguien que viene de afuera, la producimos en La Pampa, no solo manejamos el precio, sino que el derrame de generarla en La Pampa, significará calidad de vida, porque significa trabajo. Ese es el gran desafío por eso todos debemos sentirnos protagonistas de este cambio estratégico, de una mayor generación económica, acompañado de un cuidado y respeto al ambiente”, cerró el gobernador.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios