Salones de eventos: Piden que se les exima de impuestos inmobiliarios y les asignen un subsidio

Compartir esta noticia:











Desde la Cámara de Comercio, Industria y Producción de La Pampa, informaron que le pidieron al Gobierno Provincial que los exima del pago de impuestos inmobiliarios a los salones de eventos. Además, solicitan un subsidio para el sector.

Desde la Cámara señalaron que “sobre los salones de eventos hemos pedido al Gobierno Provincial que los exima hasta por lo menos el año 2022, del pago de Impuestos Inmobiliarios de los años 2020 y 2021, ya que son el sector que menos ha podido realizar sus actividades durante la Pandemia y se les asigne un subsidio como el recibido por los gimnasios y cines durante los meses que no trabajaron”.









Además, indicaron que a través de una nota le pidieron al gobernador Sergio Ziliotto:

-Eximir del pago del Impuesto a los Ingresos Brutos al sector comercial y de servicios para los periodos de mayo y postergación de pago de los periodos junio y julio del corriente año.

-Eximir del pago del Impuesto a los Sellos correspondiente a los contribuyentes comerciales y de servicios por los contratos de alquiler que se renueven durante el año 2021.

-Acordar la prórroga de los vencimientos de pago de los períodos de consumo de mayo, junio y julio del corriente año, de energía, telefonía e internet con las Cooperativas de la Provincia.

-Interceder ante los municipios para eximir del pago de las tasas de Comercio durante el segundo semestre del año a los comercios de cada localidad, con un aporte extraordinario por parte del Estado Provincial, para que los municipios no se vean perjudicados en sus obligaciones y el Comerciante no deba seguir endeudándose en un impuesto que hoy no puede pagar.

Por otro lado, señalaron que “se mantuvo una reunión con el Ministro de Seguridad, Horacio di Nápoli, con el fin de exponer la necesidad de profundizar los controles preventivos en el respeto de los protocolos de la sociedad en ambientes públicos y sobretodo la vigilancia en las zonas comerciales en horarios en los cuales no se permite la circulación. Además, se trató el ingreso de la mercadería informal que se realiza a través de los accesos interjurisdiccionales, resaltando la necesidad de realizar este control con el fin de disminuir la competencia desleal y la venta ilegal de productos”.

Señalaron que también presentaron a las Municipalidades de Santa Rosa y Toay el pedido de análisis y reestructuración del cobro de distintas Tasas Municipales en distintos rubros comerciales.

-Tasa Comercial de junio 2021 a los comercios de todos los rubros no esenciales

-Tasa Comercial, Tasa de salubridad e higiene y Tasa por el uso del espacio público con los DECKS al sector gastronómico.

-Tasa por uso de juegos a los locales gastronómicos y salones de fiestas infantiles.

-Tasa comercial a los salones de eventos, salones de fiestas infantiles y academias de idiomas.

-Renovación de habilitaciones a los rubros antes mencionados.

Por último, enviaron a la Municipalidad de Santa Rosa todas las consideraciones respecto a la reglamentación de la Ordenanza de Venta Ambulante que fuera aprobada en el mes de octubre del pasado año por el Concejo Deliberante.

Foto en modo de representación

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios