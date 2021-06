“En lo estructural, la grieta no existe”

Compartir esta noticia:











Sectores sindicales cuestionaron los acuerdos salariales a la baja de la “burocracia sindical de la CGT y la CTA” y convocaron a organizarse para recuperar el poder adquisitivo. Los aumentos en cuotas, la clausula gatillo, el rol de la intersindical y “la grieta para la chicana”.

“Los trabajadores del estado nacional tenemos una pérdida salarial del 43% del poder adquisitivo, situación que en los últimos dos años, con el nuevo gobierno estuvo lejos de revertirse”, señaló Luciano González, delegado de ATE y referente del sindicalismo combativo en la Provincia.









– ¿Por qué aceptan aumentos en cuotas?

– Hay una política de ajuste del gasto público con el fin de reducir el déficit fiscal. Y esto lo vemos en los empleados públicos del estado nacional, los jubilados y el gasto covid vinculado al gasto social. Es increíble que en este momento que es mucho peor que el del año pasado, el presupuesto sea inferior en 2021 que el de 2020 – señaló en declaraciones la programa Las dos verdades que se emite de lunes a viernes de 17 a 19 horas por Mitre Santa Rosa (100,9).

– Cuando estas cosas pasaban con Macri en el Gobierno, salían todos los gremios a protestar…

– La protesta se hace, pero por otros sectores, lo que llamamos el sindicalismo combativo. En el caso del estado nacional nos hemos juntado varias juntas internas que rechazamos el acuerdo de ATE, que firmó un 35% en seis cuotas hasta mayo del año que viene, y para exigir la apertura de la paritaria. Los estatales estamos debajo de la línea de pobreza que se ubica en los 63 mil pesos y el promedio del salario estatal es de 44 mil pesos.

Hay todo un sector que dice que hay que defender a este gobierno porque es nacional y popular, pero el trabajador tiene mucha bronca, ve que los acuerdos son parte del ajuste. Tenemos que organizarlos para no ser el furgón de cola.

– El Gobierno decía que iba a hacer algo distinto a lo de Macri…

– Este gobierno decía que iba a hacer algo distinto, de la boca para afuera. Decíamos que en el marco de la crisis y del default, este gobierno iba a ir a un acuerdo con el FMI, y que se iba a venir este ajuste. Le ordenan contener salarios pero el Gobierno se olvidó de contener los precios.

– Con Macri primaba la unidad en la lucha ¿ahora qué pasa?

– Ha quedado más claro para aquel que lo quiere ver, hemos visto que la burocracia sindical de la CGT y la CTA se han integrado al gobierno. Están entregando el salario de los estatales. Hay un pacto donde el Gobierno alineó a esas conducciones sindicales para ponerle freno a los salarios .

– ¿Que les parce esa demanda para que los políticos donen parte de sus sueldos?

– Creo que son bayaspirinas, acá lo que tiene que haber es una asignación de recursos para mejorar el bolsillo de los trabajadores ocupados y desocupados, de los cuentapropistas y los monotributistas, que es ni más ni menos que un trabajador precarizado o fraude laboral de una persona que tiene una relación de dependencia pero lo hacen facturar

Un ejemplo lo tenemos acá en el Lucio Molas, donde hay enfermeros que son monotributistas y que tienen una relación laboral encubierta con el estado provincial.

– ¿Y por qué no hacen las reformas que siempre forman parte de los discursos de cambio?

– Nunca han tocado al sector que tienen que tocar, el impuesto a la riqueza fue un impuesto devaluado, no tocaba a las empresas, tocaba a la persona individual, le daban plazo. No es cierto que no hay plata, hay una timba financiera tremenda por las Lelic de 100 mil millones de pesos mensuales. Toda la guita que no va al laburante, va al sector financiero. Dijeron que lo iban a terminar y esta bomba de la especulación está creciendo cada vez más.

– ¿El aumento de salario genera inflación?

– Con el ejemplo que les di de los estatales, vemos que esto no es así, cuánto hace que estamos en recesión, con salarios que aumentan por debajo de los precios y la inflación sigue aumentando. Hay otros elementos, los fijadores de precios, la monopolización de la producción, entre otras cosas. Esa del salario que genera inflración es una falacia que hay que desmontarla.

– ¿En La Pampa salva la ropa la Intersindical?

– Haber recuperado la clausula gatillo es un paso importante porque el año pasado se la comieron, los estatales provinciales y los jubilados perdieron 12 puntos del ajuste del último trimestre. Y esa clausula gatillo la sacó el gobierno con la complicidad de la Mesa Intersindical. Y aun así, tengamos en cuenta que es para atrás, se cobra la clausula gatillo, cuando los precios ya aumentaron.

Estamos hablando de no perder más frente a la inflación, son paliativos. Creo que el Gobierno tomó nota que la situación sería distinta sin clausula gatillo.

– Ahora, la quita de licencias en Salud, que solo cuestionaron ATE y SITRASAP, no muestra cierta pasividad de la Intersindical…

– Creo que ustedes como yo conocen que la Intersindical es un conjunto de gremios que están totalmente alineados con el Gobierno, o forman parte del mismo Gobierno.

– ¿Ahora, ves la la grieta de la que se habla?

– Para la chicana, para la cuestión superficial, hay una re grieta, en cuanto a política estructural, como el acuerdo con el FMI, el Club de París, la baja del salario, ahí no hay nada de grieta, la grieta no existe. Y en este marco las organizaciones sindicales han perdido la independencia. En el medio, la gente no tiene leña para la estufa, no tiene una garrafa, están las personas que si no van al comedor comunitario, no pueden comer. Creemos que el rumbo que tomó este Gobierno Nacional lleva a profundizar este nivel de pobreza de mas del 50%. – finalizó Luciano González, delegado de ATE, e integrante del Partido Obrero.

