Con o sin autorización, Gimnasios anunciaron que abren el 21 de junio

Diego Juarez, propietario del Gimnasio Genesis, confirmó esta tarde que abrirán el martes 1 de julio con o sin la autorización del gobierno provincial.

“Nosotros somos una actividad que lleva 6 meses sin trabajar. Detrás de los 152 gimnasios inscriptos en Santa Rosa hay 450 familias, con profesores, que viven directamente de su actividad”, manifestó.

“No queremos pelear con nadie pero seguimos sin entender cómo podemos hacer para seguir. Nos cortan la luz, internet, los impuestos se siguen acumulando. ¿Cómo se hace cuando no hay lógica? Si en una mesa de 1 metro cuadrado puede haber 6 personas comiendo sin barbijo y en un gimnasio de 300 metros cuadrados no puede haber 10 personas entrenando. Buscamos entendimiento, que no nos dejen a la deriva”, manifestó Juarez.

-¿Y cómo hicieron para vivir hasta ahora?

-En mi caso vendí la camioneta, usé mis ahorros, achiqué gastos, le saqué cosas a mis hijos. Tengo otra actividad que me permitió ir con lo fijo. Por suerte no me endeudé pero si es el caso de otros colegas que tuvieron que sacar créditos, vender cintas, bicicletas. Es muy difícil no trabajar un mes. Imaginate que la primer ola fueron 4 meses y ahora llevamos 2. Y comprar 3 churrascos para que coman mis hijos sale 500 pesos.

Estoy indignado porque quienes están hoy a cargo los vi desarrollarse en su actividad política. Entonces no entiendo como no tienen un poco de empatía y se ponen en el lugar de toda esta gente.

A nosotros no nos sirve ir a quemar una cubierta porque mañana caen con todo el peso. Es una pena que nos demos la espalda. Realmente estoy indignado.

Pedimos respuestas, apertura, diálogo. Nosotros nos enteramos por los diarios las cosas. Si no hay respuesta, el martes vamos a abrir y bancar las clausuras y lo que venga, porque necesitamos trabajar, no es un capricho.

Asistencia económica

Juarez contó sobre la ayuda que recibieron los propietarios de gimnasios dijo que «45 mil pesos es el 50% del alquiler de un gimnasio promedio que tiene entre 200 y 350 metros cuadrados. Multiplicá 80 mil pesos promedio de alquiler por 6 meses son 480 mil pesos. Pero se cobró una única vez desde que arrancó todo esto y no la cobraron».

«Yo estoy agradecido pero también agradecido porque me devolvieron parte de lo que yo pago. Porque también escuché decir que no pagamos impuestos. Es maquillaje”, manifestó.

