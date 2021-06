Suspenden las pruebas Aprender: “La Nación volvió a demostrar que la educación no es una prioridad”

Compartir esta noticia:











El diputado nacional, Martín Maquieyra, se refirió a la decisión del gobierno Nacional de suspender las pruebas Aprender: “Estamos muy preocupados por este tipo de medidas que no nos permiten conocer el tipo y calidad de aprendizaje que están recibiendo los pampeanos. En estas pruebas la provincia demostró su calidad educativa y, en caso de que los resultados sean adversos, nos permiten generar o exigir nuevas estrategias pedagógicas para la situación actual”, manifestó.

El legislador señaló que “la Sociedad Argentina de Pediatría ya había destacado la necesidad de la escolarización para el alcance de los contenidos curriculares pero también para el desarrollo de aspectos emocionales y sociales. Además, en dicho documento destacó la brecha tecnológica que genera una desigualdad en los aprendizajes entre distintos sectores sociales”.









Maquieyra siguió expresando que “Las clases virtuales afectan especialmente a los chicos que tienen problemas de internet o que no cuentan con una computadora en sus casas. En La Pampa los problemas de conectividad de quienes no tienen estas herramientas aleja a los chicos de la educación. La sociedad le pide al gobierno que no postergue la educación y la considere una actividad y servicio esencial”.

Concluyó que “El gobierno kirchnerista ya demostró que cuando un índice de la realidad no le es favorable o no lo mide o lo manipula, no podemos permitir que hagan eso con la educación. El Consejo Federal de Educación tiene las herramientas necesarias para generar las estrategias pedagógicas para hacer frente a la pandemia y los gobiernos deben estar dispuestos a acompañarlas y asegurar que la educación llegue a todos”, finalizó Maquieyra.

