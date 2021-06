Presentaron una nueva edición del certamen “La memoria no es un cuento” para estudiantes de escuelas primarias

Compartir esta noticia:











El concurso literario, organizado de manera conjunta por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Ente Público Espacio para la Memoria y la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos [ex ESMA], convoca a estudiantes de los últimos grados de escuelas primarias de todo el país a escribir cuentos sobre Memoria y Derechos Humanos.

La actividad fue transmitida en vivo a través del canal de YouTube de la Secretaría de Derechos Humanos y contó con la participación del secretario Horacio Pietragalla Corti, y Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Los acompañaron en el panel de presentación Diego Fernández, docente de la Escuela Superior Nº 2 Mariano Acosta, y las escritoras Ángela Pradelli y Dafne Casoy.

También participaron del evento la subsecretaria de Promoción de Derechos Humanos, Natalia Barreiro, la directora nacional de Sitios y Espacios para la Memoria, Lorena Battistiol, y trabajadores y trabajadoras de los Espacios para la Memoria convocantes: ex CCDTyE “Automotores Orletti”, “Club Atlético”, “Virrey Cevallos”, “Olimpo” y Espacio Memoria y Derechos Humanos [ex ESMA] de la ciudad de Buenos Aires, y ex ESIM, de Mar del Plata.

“Para nosotros poder hacer la presentación de este certamen y tener la posibilidad de trabajar con los chicos y chicas de la primaria sobre lo que significa la memoria para nuestra democracia es de suma importancia”, señaló Pietragalla durante la apertura del evento.

Asimismo, destacó que “poder generar por segunda vez este concurso desde la Secretaría, para que los chicos puedan escribir desde su perspectiva, apoyados por los docentes, cómo ven lo que vivió nuestra Argentina durante la dictadura, es fundamental para la construcción colectiva de un país con más memoria, más verdad y justicia”.

Durante su intervención, el Secretario de Derechos Humanos reconoció y destacó el trabajo y compromiso de los y las trabajadoras de los Espacios de Memoria para llevar adelante esta iniciativa.

“Estoy muy agradecida de participar y que me hayan pedido ser parte del jurado de este certamen”, sostuvo por su parte Estela de Carlotto, y afirmó además que “este tipo de actividades sirven para incentivar la imaginación y creatividad que tienen los chicos y que es increíble”.

Seguidamente, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo compartió la lectura del cuento “El baúl de la Memoria”, que forma parte de los trabajos seleccionados de la primera edición del concurso. “A no olvidar, a darnos los brazos, a seguir haciendo historia y a seguir luchando porque la lucha continúa, por el Nunca Más”, concluyó.

En el marco del encuentro que se desarrolló de manera virtual, se lanzó formalmente la convocatoria que invita a docentes, bibliotecarias y bibliotecarios a acompañar e incentivar a estudiantes a redactar cuentos que involucren los conceptos de Memoria y Derechos Humanos. La temática propuesta en esta segunda edición del certamen tiene que ver con las representaciones de las y los alumnos sobre el tema, a partir de un acercamiento a los Espacios para la Memoria.

Los trabajos se recibirán hasta el 1º de septiembre de 2021 y podrán presentarse de forma individual o colectiva. Los cuentos seleccionados serán publicados en formato digital e impresos para su difusión y promoción en escuelas e instituciones públicas.

La primera edición del certamen finalizó en 2019 y los cuentos recibidos fueron editados en una publicación que puede descargarse desde el siguiente enlace.

LA CONVOCATORIA

Se convoca a docentes y/o bibliotecarios/as a acompañar e incentivar a estudiantes de los dos últimos años/grados de escuelas primarias de todo el país para crear y redactar cuentos que aporten a la construcción colectiva de la memoria.

Podrán participar estudiantes-autores/as en forma individual o colectiva.

TEMÁTICA

La temática propuesta en esta segunda edición es Memoria y Derechos Humanos.

Conocer las representaciones de las y los estudiantes sobre la temática que se aborda en los Espacios para la Memoria, conforme los términos expuestos en los fundamentos y objetivos.

FORMATO Y PLAZO

Los textos elaborados deberán ser presentados en el siguiente formato:

• Género literario: cuento.

• Temática: Memoria y Derechos Humanos.

• Título de la obra, desarrollo.

• Autoría y /o seudónimo

• Autoría y /o seudónimo

Docente y escuela

• Extensión: No podrá superar las 2 carillas de hoja A4 escritas.

• Tipo de letra y tamaño: Arial 11.

• Márgenes: Superior e inferior 2,5 cm. Derecha e izquierda 3 cm.

• Espaciado: interlineado sencillo.

Se recibirán cuentos hasta el 1º de Septiembre del 2021 en el siguiente correo electrónico: lamemorianoesuncuento@gmail.com

SELECCIÓN

Se evaluará el cumplimiento de las condiciones mínimas para su publicación: que corresponda al género literario cuento; normas ortográficas; que la obra sea inédita, de su autoría, no debe tener cedidos o prometidos los derechos de edición, publicación, exposición y/o reproducción en cualquier forma con terceros.

Un jurado compuesto por escritoras/escritores y personalidades reconocidas en la defensa y promoción de los derechos humanos seleccionarán 15 cuentos del total recibidos.

Los textos seleccionados serán publicados en formato digital e impresos para su difusión y promoción en escuelas e instituciones públicas. Asimismo, se realizará una mención en un Acto formal de reconocimiento que podrá ser presencial o virtual.

DISPOSICIONES GENERALES Y AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN

– Los/as participantes autorizan expresamente a la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y al Ente Público Espacio para la Memoria, la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Ex Esma, a difundir sus nombres, trabajos y publicar los mismos sin derecho a retribución alguna. También queda entendido que los/as participantes ceden a las instituciones organizadoras del certamen todos los derechos de autor/a que les pudieran corresponder. Esto no significa que el/la autor/a pierda los derechos de publicarlos por su cuenta.

– El envío de trabajos a este certamen implica la aceptación de las condiciones que los organizadores han fijado.

– Los casos no previstos quedan sujetos a la decisión del Jurado.

INSCRIPCIÓN y CONSULTAS

Para inscripción llenar el siguiente formulario

Consultas en: lamemorianoesuncuento@gmail.com

