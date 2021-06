Administrativos, enfermeros y enfermeras reclamaron por adicionales: “estamos devastados, transitamos a diario la muerte”

Compartir esta noticia:











Personal de enfermería y de administración realizó una protesta en el Hospital Lucio Molas y reclamó actualización en adicionales de guardia y mejores condiciones de contratación. “La gente no tiene idea lo terrible que es ver embolsar a un paciente que estuviste atendiendo, tres, diez, quince días”.

Enfermeros y enfermeras del Hospital Lucio Molas, acompañados por personal administrativo del nosocomio, realizaron una protesta en reclamo por aumentos salariales en adicionales que cobran por hacer guadias. El reclamo fue apoyado por los gremios ATE, UPCN y SiTraSap.

Según explicaron a Plan B, además de realizar sus jornadas laborales, cobran $1600 por guardias adicionales y pidieron una actualización en los montos.

También agradecieron la colaboración de estudiantes de Enfermería y advirtieron que si el sistema de salud no colapsó, es por el esfuerzo de las y los trabajadores. “Desde hace un año y medio que estamos devastados”.

“Una guardia de seis horas de un enfermero que no es licenciado, cobra $1600 pesos extra, por fuera de las horas que además cubrimos como guardia de servicio, es aporte que hacemos los enfermeros para sostener el sistema de salud que se cae a pedazos y que sostienen los trabajadores, no lo sostiene la patronal”, dijo Sergio Escudero, enfermero de Terapia Dos.

“En mi caso, yo hago guardia en el CEAR y por seis horas extras, cobro $1646, 75, a un promedio de $260 la hora, cuando, si lo comparás con una empleada doméstica y sin desmerecer su trabajo, cobra entre $400 y 500”, dijo Escudero.

El enfermero pidió a las autoridades de salud valorar el trabajo de las y los enfermeros. “Creemos que deberíamos cobrar por lo menos el doble de lo que nos pagan ahora. Nuestro trabajo está bastardeado, ninguneado y sometido a un gran estrés. No muchos enfermeros y enfermeras vamos a salir bien psicológicamente de esta situación”.

“Hay que recordar que nosotros transitamos la muerte cotidianamente y la gente no tiene idea lo terrible que es ver embolsar a un paciente que estuviste atendiendo, tres, diez, quince días. Lo ponemos en una bolsa negra y lo pasamos al cajón, es algo que no lo va a ver ni contar nadie más que las y los enfermeros”, dijo Escudero.

“Con la pandemia llevamos un año y medio, trabajando a destajo. Para los aplausos y las fotos de pan y circo están, pero después para el señor gobernador o el director del hospital no existimos. Los enfermeros no existen para el sistema de salud, pero sí nos exigen, nos agregan más camas de terapia, nos someten a jornadas laborales donde salimos con terribles dolores de cabeza y peor aún, nos llevamos estas angustias a nuestros hogares”, afirmó Escudero.

“Nosotros somos seres humanos, no somos máquinas. Ver el padecimiento y la muerte, nos jugará una pasada terrible en la psiquis y a eso lo sabemos, pero nadie se ocupa de eso”, dijo el enfermero.

Escudero agregó que están siendo ayudados por estudiantes de enfermería para enfrentar esta pandemia. “Y no es que los chicos no le pongan voluntad, al contrario, pero a mí, como responsable de un servicio, me somete a estar más presente en el momento de trabajar, cuidar al compañero, al paciente y cuidarme yo. En mi caso cubro guardias en casi todos los servicios y esto es como si hubiera pasado un tsunami, nos ha dejado devastados”.

Por otra parte, la enfermera Susana Pedernera agradeció la colaboración de estudiantes, pero advirtió sobre la precarización laboral. “A este tema lo tenemos desde hace mucho tiempo. Ahora hay pibes y pibas con seis materias aprobadas están trabajando, colaborando y haciendo un trabajo impresionante. También si no fuera por ellos, el sistema se hubiese caído. Nosotros nos metemos ahí adentro (en las terapias), nos cubrimos de arriba a abajo, estamos horas con los pacientes y esa es nuestra realidad. Que muchos vamos a terminar volcando la catanga, es así. Estamos acostumbrados a acompañar al paciente y sacarlo, que vaya a su casa, no meterlo adentro de un cajón”.

“Esto es real: van adentro de una bolsa y a un cajón. El sistema de salud nos ha acompañado en muchas cosas, es cierto, pero es hora de tomar decisiones importantes y efectivas. Metemos una gran cantidad de horas, junto a los administrativos y no cobramos lo suficiente. Si bien los médicos, que también están angustiados cuando comunican la muerte de un paciente a un familiar, cobran sueldos muchos más abultados. Nosotros necesitamos mostrar estas diferencias”, cerró Pedernera.

