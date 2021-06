Compartir esta noticia:











La directora de Género y Diversidad de la comuna, Gabriela Bonavitta, celebró que se haya convertido en ley el proyecto destinado a promover la Equidad de Género desde una perspectiva de Diversidad Sexual, en los servicios de radiodifusión sonora y televisada del Estado nacional, cualquiera sea la plataforma utilizada.









En ese contexto, indicó que “vivimos con mucha emoción lo que fue una jornada histórica para quienes nos quedamos hasta la madrugada viendo como terminó la votación para convertir en Ley el proyecto de Equidad de Género en los Medios de Comunicación, y donde además la antesala a esta Ley había sido la media sanción que recibió días atrás por parte de Diputados, el proyecto de Cupo Laboral Trans del 1% en todas las estructuras del Estado, por eso creo que es un momento histórico del país donde se llenó el congreso de democracia, y donde ya nadie nos podrá venir a decir que la política es sin nosotras”.

Sostuvo además que el hecho de que hoy diputados y diputadas nacionales estén discutiendo la participación de las mujeres y diversidades en los medios de comunicación, surge a consecuencia de que se ha puesto en jaque el modelo de comunicación de las corporaciones y monopolios mediáticos.

En ese sentido, criticó con dureza que los diputados opositores se hayan levantado de sus bancas para tratar de no dar quórum al proyecto en el momento que se iba a tratar. “No debería suceder más que alguien que dice ser defensor o defensora de la democracia, se levante de la sesión para no dar quórum, porque los debates siempre hay que darlos. Pero sabemos que quisieron desvirtuar esta ley porque todavía hay una defensa atroz de las corporaciones y monopolios mediáticos, en un recinto donde por el contrario, se debería discutir en pos de ampliar la democracia y no de seguir conservando negocios de unos pocos”.

La funcionaria también subrayó que lo que hicieron muchos diputados de la oposición fue enquistarse en un lobby, argumentando que los medios pequeños y comunitarios no iban a poder cumplir con esa paridad. En ese sentido, sostuvo que “los medios cooperativos y comunitarios ya vienen trabajando hace ya tiempo con otra lógica, incluso cuando todavía no tenían ni permitido existir, dado que había una vieja Ley de Radiodifusión que solo habilitaba medios con fines de lucro. Lo que pasa es que esos diputados no quieren entender la comunicación como un derecho humano y jamás quisieron que haya pluralidad de voces. Por eso lo primero que hicieron cuando asumió el gobierno de Macri fue destrozar la Ley de Medios, la Ley más federal que se ha construido en nuestro país, por medio de decretos”.

En cuanto a la polémica que se generó en relación al Artículo N° 8 de la nueva Ley de Paridad de Género en los medios, explicó que “el mismo propone una preferencia dentro del reparto de la pauta oficial, hacia los medios que logren adecuarse y cumplir con dicha paridad. Eso no es más ni menos que tratar de establecer un incentivo, similar al caso de la Ley de Cupo Travesti-Trans, que propone una reducción de tarifas de tasas e impuestos para el sector privado que cumpla con la promoción y efectivización del empleo formal para dicha población. Creo que una forma de incentivar que también el sector privado se sume a este tipo de acciones tendientes a ampliar la democracia y los derechos”.

También aseguró que no es real lo que planteaban a los legisladores algunas entidades como ADEPA o ADIRA, diciendo que no debía sancionarse esta Ley por no contar su contenido con el suficiente debate y discusión previa. “Eso no es cierto, tal vez dichas entidades no han querido participar de los espacios de discusión, pero la Ley por la Paridad en los Medios de Comunicación se viene discutiendo ya hace varios años, y ahora tomó relevancia y se logró aprobar”.

Por otro lado, planteó que esta ley de paridad de géneros permitirá incluir a las disidencias y garantizar la pluralidad de voces. Afirmó que a consecuencia del sistema patriarcal y heteronormativo que viene imperando en nuestro país desde hace muchos años, basta con mirar las estadísticas para entender que aún hoy, son mayoritariamente los hombres heterosexuales, blancos y de aspecto burgués los que ocupan los lugares de privilegio en los medios de comunicación en general, y sobre todo en los de mayor alcance nacional o que pertenecen a los grupos monopólicos. Y en ese mismo marco, señaló que son muy pocas las mujeres que logran acceder a esos espacios, y en caso de lograr acceder a los mismos, ocupan en su mayoría un lugar meramente decorativo o solo de apoyo a la figura masculina, donde no se aprovecha plenamente su capacidad.

Bonavitta consideró que la de la Ley de Paridad de Género en Medios de Comunicación seguramente llevará un proceso que no será inmediato hasta que se logre su efectivización. Y en ese contexto, consideró de vital importancia que a través de su aplicación se logre con el tiempo que exista más pluralidad de voces, con más Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis, Trans y No Binaries contando las noticias, porque implicaría grandes cambios en la construcción de las agendas políticas y mediáticas.

Avances en el proyecto del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad

La funcionaria también celebró la reciente aprobación que tuvo en el Concejo Deliberante local, el proyecto que impulsa la construcción en nuestra ciudad de un “Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad”.

Subrayó que dicha obra permitirá fortalecer y mejorar las políticas publicas en materia de género y diversidad. Mencionó que bajo un modelo de gobierno flexible y tripartito, integrado entre Nación, Provincia y Municipio, se apunta a brindar un abordaje más integral y mejores respuestas ante los diversos casos de violencia, y evitar la revictimización y el camino interminable que generalmente debían atravesar las víctimas para lograr ser atendidas y contenidas a través de un dispositivo u organismo del estado.

Explicó en relación al proyecto que: “Si bien nuestro trabajo diario tiene que ver con articular políticas entre las distintas esferas del estado para dar respuesta, pensar ahora en que el municipio, y los estados Nacional y Provincial compartan un mismo espacio físico, creo que traerá aparejado celeridad y mejor articulación de dichas políticas. Además, también será importante la casa sorora o refugio que también se va a construir para brindar contención inmediata y con recursos propios a quienes estén atravesando situaciones de violencia muy crítica”.

En ese sentido, detalló que dicho Centro estará ubicado en la zona del Barrio Colonia Escalante, en un inmueble municipal situado sobre la intersección de Avenida Circunvalación y Tierno, con el objetivo de poder acercar la infraestructura y los dispositivos de atención de este tipo de problemáticas sobre todo a los barrios de la zona sur de la ciudad.

Preocupación por la desaparición del joven trans Tehuel de La Torre

Bonavita se sumó al reclamo de aparición con vida de Tehuel de la Torre, un joven trans bonaerense cuyo paradero se desconoce desde que salió de su hogar hace ya tres meses para presentarse a una supuesta entrevista de trabajo y no regresó.

En ese sentido manifestó que “que se cumplan 3 meses sin la aparición del joven Tehuel es una situación que le pone sombra a la democracia y le hace perder nitidez. Porque no se puede concebir que haya desaparición de personas en plena democracia. Y así como cuando en los casos de femicidio planteamos que a las mujeres no se las traga la tierra, decimos ahora que a las personas trans tampoco se las traga la tierra, y por eso exigimos que la investigación del caso Tehuel avance a paso más firme hacia la verdad.

Paralelamente, acentuó que flagelos como la trata de personas con fines de explotación sexual y la trata con fines laborales, tendrían mucho menos cabida en nuestro tiempo si tuviéramos el acceso al trabajo garantizado para todas las personas, donde esté también incluido el colectivo travesti-trans, y que por eso revisten tanta importancia las leyes como la del cupo laboral trans que ya tiene media sanción.

Finalmente, remarcó que “ya es hora de que se deje de portar la voz de otras personas, y que en cambio todas las identidades tengan presencia en los lugares donde se debaten y donde se ejecutan las políticas públicas”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios