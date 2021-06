Lima contra Pera: “no es la gente su preocupación, sino embarrar la cancha”

Compartir esta noticia:











El concejal oficialista salió al cruce de las críticas del concejal Pablo Pera Ibarguren por el notorio retraso en la llegada de las unidades adquiridas para el servicio de transporte urbano de pasajeros.









El concejal y dirigente vecinal, Juan Lima, le respondió al edil opositor que “quiero llevar tranquilidad a los usuarios y usuarias del servicio de transporte, ya que como el concejal Pera Ibarguren lo expresa ‘las unidades ya están listas para entregar’ sólo faltan detalles menores para la llegada de las mismas, pero de ninguna manera obedece a situaciones mayores, ni de falta de pago como dejan entrever en otro medio con total irresponsabilidad”.

“Estas manifestaciones lo único que persiguen es generar confusión y exacerbar los ánimos de usuarios y usuarias , que padecieron el deplorable servicio que brindaba Autobuses Santa Fe cuando él era Director de Control e Inspección de Servicios Públicos de la municipalidad y que además, él firmaba informes de que el servicio que prestaba la misma era bueno”, añadió.

“Sin dudas que la mayor interesada en que las nuevas unidades de transporte lleguen cuanto antes, es esta gestión que fue quien tomo la decisión histórica de municipalizar el servicio”, destacó.

“Por otro lado debo decir también, que la no concurrencia del concejal Pera Ibarguren a Bs. As. como integrante de la Comisión Receptora de Bienes por la primera minoría del Concejo Deliberante , es de una irresponsabilidad tal, que deja al descubierto que no es la gente o los usuarios y usuarias su preocupación cuando salen públicamente a expresarse, sino que el verdadero objetivo es embarrar la cancha en tiempos electorales”, acusó.

“Era ahí concejal donde tenía la oportunidad de constatar el estado de los colectivos y disipar toda duda para transmitirle tranquilidad a la sociedad, la que dice importarle. Esta visita a la empresa en Bs.As no era un viaje de turismo como usted dice con total liviandad. Era cumplir con su rol y además la oportunidad de un gesto de grandeza siendo parte de un momento histórico en el marco de un escenario tan complejo”, destacó.

“Espero que en este tiempo electoral, Juntos por el Cambio empiece a hablar más de las propuestas que tiene para la sociedad y no aferrarse tanto a la estrategia de militar el fracaso de los gobiernos que no son del mismo color político que ellos”, finalizó.

