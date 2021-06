Conversaciones entre Graciela Hernández y Liliana Ancalao en la Cátedra Ernesto Che Guevara

Compartir esta noticia:











El jueves 17 de junio de manera remota desde las 20hs., la Cátedra Libre Ernesto Che Guevara dará continuidad a sus actividades programadas para 2021. En esta oportunidad tendremos

Liliana Ancalao y Graciela Hernández conversarán acerca del sentido de sus producciones, literarias e histórico/antropológico sobre la historia, la memoria, las conceptualizaciones de “frontera” y las experiencias de mujeres mapuches y mapuche/tehuelches. Se referirán a poemas y ensayos publicados en textos poéticos en el caso de Liliana Ancalao y de investigación científica, divulgación y extensión, en el caso de Graciela Hernández. El intercambio incluirá un espacio de lectura de poemas por parte de la escritora mapuche, quien recurre al idioma mapuzungun para su producción poética.

Graciela Hernández

Nacida en Carhué (provincia de Buenos Aires), vive en Bahía Blanca. Dra. en Historia de la Universidad Nacional del Sur. Diplomada en Género en la Universidad de Chile. Docente de Posgrado e Investigadora Independiente del CONICET. Desarrolla una línea de investigación en la que conjuga la historia oral con la metodología cualitativa etnográfica sobre la temática de los pueblos originarios, procesos migratorios y de producción simbólica desde una perspectiva de género que indaga en los procesos de construcción de los feminismos de nuestra América.

En 2020 presentó en esta cátedra Hebras feministas en la historia y la memoria de los pueblos originarios pampeano-patagónicos (2018).

Liliana Ancalao

Nació en Comodoro Rivadavia en 1961. Sus orígenes en Puel Mapu Wall Mapu se remontan al tiempo en que sus bisabuelxs cruzaban la cordillera como si fuera un puente, sin los límites impuestos por los Estados de Argentina y Chile. Pertenece a la comunidad mapuche-tewelche Ñamkulawen y es aprendiz de su lengua materna. Es profesora en Letras por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Poeta e investigadora. Jubilada en la docencia de escuela secundaria. Coordinó un ciclo de Arte Popular en los barrios. Integra los colectivos artístico- culturales “Peces del desierto”, y “Trovadores Patagónicos”. Como parte de la comunidad Ñamkulawen, promueve actividades de fortalecimiento cultural y Experiencias de Educación Mapuche.

Publicó los poemarios Tejido con lana cruda (2001, 2010), Mujeres a la intemperie-pu zomo wekuntu mew (2009, 2010) y Rokiñ, provisiones para el viaje (2020); ensayos y poesía Resuello-neyen (2018).

Ha publicado artículos para revistas culturales. Parte de su obra ha sido traducida al inglés, al francés y al italiano.

Ha sido invitada a encuentros de escritores de pueblos originarios: ‘V Encuentro Continental Intercultural de Literaturas Amerindias: Escrituras Propias, extractivismos y cantos de aves’ 25 al 29 de Abril de 2018, Pontificia Universidad Javeriana, en Bogotá. Colombia y ‘III Encuentro de Literaturas en Lenguas Originarias de América’ en el marco de la XXXII Feria Internacional del libro en Guadalajara, 18 de diciembre de 2018, Universidad de Guadalajara, México.

Ha sido invitada como conferencista de su obra a ‘First Nations Lectures, Inspired Resistance: The Poetry of Liliana Ancalao and First Nations In Dialogue: Cherokee and Mapuche Perspectives’ 21 y 22 de marzo de 2018, Furman University, en Greenville, Estados Unidos y a ‘Cono Sur Im Interdisziplinären Fokus, Patagonien-Wallmapu, Repräsentation und Konstruktion Kultureller Identitäten’, noviembre de 2018, por Friedrich-Schiller Universität a Jena, Alemania.

Asistió como invitada al VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en Córdoba, Argentina, en Marzo de 2019 (mesa de poesía en lenguas originarias)

Para incorporarse a esta actividad se ruega enviar la dirección de correo electrónico a catedradelche@gmail.com

