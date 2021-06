Clases presenciales: La CGT pidió a la oposición “no dibujar la realidad para beneficiarse políticamente”

Compartir esta noticia:











La CGT Regional Centro Sur respaldó la decisión del gobierno provincial de mantener la suspensión de la presencialidad en las Escuelas y cuestionó el rol de la oposición al respecto. Además pidió que se vacune a todos los docentes.









La central sindical salió a criticar a la oposición frente a la medida del gobierno pampeano de continuar con la suspensión de las clases presenciales.

En un documento que lleva la firma del secretario general Luis Faggiani y Jorge Rodríguez, secretario general del gremio de educación técnica, expresaron que «los trabajadores hemos expresado nuestra postura respecto a los cuidados frente al avance de la pandemia del Covid en reiteradas oportunidades, por eso y ante la actual situación también queremos dejar nuestro parecer».

«En los últimos días hemos visto a un diputado nacional que pertenece a la oposición expresándose contra la decisión de restringir la asistencia a clase de nuestros hijos, cerrando las instituciones escolares», indicaron en referencia al piquense Martín Maquieyra.

«Parece que les cuesta mucho separarse de la postura asumida por sus conducciones nacionales que se oponen a todo no importando si es bueno o malo, e inventando noticias acompañados por un conglomerado mediático que los custodia y protege. Como si la peor pandemia que ha sufrido el pueblo argentino no hubieran sido ellos en los 4 años que gobernaron nuestro país», cuestionó la CGT Centro Sur.

Al respecto, señaló que «la frase repetida hasta el cansancio es que las escuelas no contagian, y claro que no lo hacen, mas todavía sino tienen alumnos en sus aulas, docentes que circulan por las mismas y padres que llevan a sus hijos todos los días. Porque lo que si contagia es la circulación de personas y parece que esto no les entra en la cabeza aunque lo repitan incluso los científicos mas importantes de nuestro país».

«Claramente todos, absolutamente todos, creemos que la presencialidad es la mejor manera de instruir y recibir educación, nadie duda de eso. Pero en esta pandemia hay que limitar del mejor modo posible la circulación para que los contagios disminuyan», manifestaron desde la central sindical.

Por otra parte, expresaron que «ya empiezan a verse los resultados favorables de la cuarentena de nueve días estrictos que se estableció hace poco. De 33 o 34 % de casos positivos que se registraban hoy estamos en 22 o 23 %. Claramente no es lo ideal, pero se nota a simple vista que el confinamiento da resultado».

«Vemos como con una responsabilidad mayúscula el gobierno provincial toma las decisiones precisas en el momento oportuno, apoyando del mejor modo posible y dentro de sus posibilidades las actividades privadas pero cuidando por sobre todas las cosas la salud», dice el documento de respaldo.

«Ratificamos cada una de las palabras puestas en el titulo de este comunicado, y reafirmamos que debemos cuidar de no tener muertos, porque cada una de las personas que fallece en nuestra querida tierra pampeana no es un número, sino un padre o madre, abuelos, nietos, sobrinos, hermanos o amigos. Todos tienen nombre y apellido y son nuestros tenemos que despedirlos a veces desde nuestras casas por estar aislados», señala el documento.

«No más muertos debe ser nuestro lema, una vacunación eficiente y continua como la que tenemos a pesar de las dificultades para conseguirlas y el permanente cuidado al que nos instan nuestras autoridades sanitarias».

Por último, pidieron a la oposición «no dibujar la realidad para beneficiarse políticamente aprovechando el cansancio que todos tenemos por la pandemia, eso es pan para hoy y hambre para mañana. Titulo en el diario de hoy pero más fallecidos mañana».

«Cuidemos a los docentes, vacunación para todos ellos sin limitaciones de edad», finaliza el posicionamiento.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios