Chaco: Un joven qom fue asesinado por la Policía durante una represión en un barrio

El gobernador local, Jorge Capitanich, lamentó el «acto siniestro» y removió a las autoridades distritales de la Fuerza.









Un joven qom fue asesinado por la Policía de Chaco durante un operativo realizado en la ciudad de General San Martín y por el hecho fueron detenidos y desplazados nueve efectivos de la Fuerza provincial.

La muerte de José Lago, de 23 años, se produjo durante un enfrentamiento entre uniformados y manifestantes en el barrio Los Silos, el pasado viernes.

Tras el asesinato del joven, los vecinos del lugar realizaron una manifestación e incendiaron la Comisaría local.

Ante el hecho, la Fiscalía de Derechos Humanos de Sáenz Peña ordenó la detención de nueve efectivos de la Policía de Chaco, así como la Gobernación dispuso su apartamiento de las filas de la Fuerza.

Al respecto, el gobernador chaqueño, Jorge Capitanich, remarcó su «voluntad indubitable» para exigir el esclarecimiento del crimen.

b) Detención de 5 agentes dispuesto por la Fiscalía de Derechos Humanos de Sáenz Peña. c) Designación de un interventor de la Dirección Regional. d) Constitución del Estado como querellante particular de la causa. — Jorge Capitanich (@jmcapitanich) June 12, 2021

«En medio de tanta tragedia por esta pandemia que nos interpela cotidianamente, no es posible soportar un acción alevosa que viola los principios establecidos en la ley 2011-J de nuestra provincia», señaló.

A través de un comunicado, el mandatario peronista señaló que la Gobernación se contactó con los familiares de la víctima, ocasión en la que se pusieron a disposición «todas las herramientas del Estado para garantizar la transparencia y el cumplimiento de todos los protocolos de investigación del hecho».

En ese sentido, también precisó que se decidió la «separación inmediata del director de zona y supervisores de la Dirección Regional de la localidad y la designación de un interventor» en el área.

Además, Capitanich ordenó que el Estado provincial se constituya como querellante particular en la causa y que haya una supervisión por parte del Comité de Prevención de la Tortura y la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros nacional y provincial.

«Un episodio de violencia es inadmisible. No podemos ni debemos admitir en la Policía de la provincia un un integrante que cometa semejante acto de barbarie. La medida disciplinaria de exoneración debe ser automática y la aplicación del Código Penal debe ser rigurosa», remarcó el gobernador chaqueño, quien afirmó: «Si defendemos la vida, no podemos provocar la muerte».

Y concluyó: «Una vida no puede recuperarse, pero la Justicia debe reparar este acto siniestro. No puede, no debe haber en nuestras Fuerzas de Seguridad un miembro que admita siquiera la posibilidad de utilizar un arma para matar a otro hermano».

Por su parte, tras mantener una comunicación telefónica con Capitanich, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, manifestó: «Valoramos la pronta reacción del gobernador, porque el repudio y la sanción desde la conducción política son indispensables para terminar con estos hechos».

