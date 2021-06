“Si se cumplieran los protocolos, tendríamos la mitad de los problemas que hemos tenido en estos 15 meses”

Compartir esta noticia:











El gobernador de La Pampa destacó la baja de casos de coronavirus y criticó a la oposición por no acompañar el proyecto de ley que impulsa una serie de parámetros para tomar decisiones en el marco de la pandemia de coronavirus.

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, confirmó que día a día se analizan nuevas medidas para dinamizar la economía, según la situación epidemiológica y sanitaria de la provincia. “No descartamos ninguna medida. Lo que no sabemos es si esas medidas significan mayores o menores restricciones. Es una certeza que lamentablemente tenemos, que cada decisión está anclada en la decisión epidemiológica y en la evolución de distintas variables que analizamos permanentemente. Cada vez que podemos que la situación epidemiológica y sanitaria nos lo permite, apostamos a que la economía tenga la menor restricción posible, por eso en el día de ayer, en el marco de las atribuciones que tenemos gobernadores y gobernadoras del país y en virtud del estatus sanitario que estamos calificados, como alto riesgo epidemiológico y sanitario, tomamos la decisión de ampliar horarios en sectores de la economía”, dijo a Plan B.

“La pandemia ha traído restricciones económicas a partir de un cambio en la demanda y hay sectores a los que las restricciones les ha pegado duro, debido a la especificidad de la actividad, que no permite salir rápidamente, ya que su desarrollo implica aglomeración de gente y es donde más ponemos el énfasis. Hemos consultado al gobierno nacional, la posibilidad de habilitar los gimnasios y actividades similares a los gimnasios, que no pueden trabajar en los espacios cerrados. Por eso, pedimos una excepción. Lamentablemente, ayer en la Cámara de Diputados no se consiguió el quórum para que haya una ley de política de estado, para luchar contra la pandemia”, agregó.

“Lamentablemente son mezquindades políticas y sectoriales, que no tienen en cuenta que aquí nos salvamos todos y ninguno se salva solo. El jefe de gabinete dictará un nuevo DNU bajo los mismos parámetros, que hay que establecer estadíos y en virtud de esos estadíos, determinar las restricciones o no a las actividades económicas y al resto de las actividades. Como lo hicieron los grandes países del primer mundo. Esperábamos tener una ley ayer, que no se pudo y el gobierno va a ratificar la decisión de proteger la decisión a través de un DNU que también tiene rango de ley, pero la ley era aunar criterios de quienes nos hacemos cargo de la pandemia, con decisiones que molestan e incomodan y que nos preocupa tener que tomarlas, las llevamos adelante”, dijo Ziliotto.

“Una vez más, en virtud de la baja de casos, a partir de ahora que podemos abrir todas las actividades no tenemos un comportamiento acorde, el camino serán las restricciones. Nosotros tenemos a partir de la situación actual, dos análisis: el positivo, las restricciones sirvieron y el negativo es que el único camino es el encierro. Es un análisis que tenemos que hacer como sociedad. El tema no es que no me puedo juntar, me puedo juntar con protocolos, pero como me junto sin protocolos, ¿donde paso? A no juntarme. Lo dijo uno de los principales infectólogos del país: si se cumplieran los protocolos, tendríamos la mitad de los problemas que hemos tenido en estos quince meses”.

“Pero bueno, sabemos que como autoridad nos corresponde tomar decisiones que muchas veces no son compartidas y simpáticas, pero tenemos como principal objetivo, cuidar la salud de los pampeanos”, dijo Ziliotto.

Consultado sobre el Plan Director de Santa Rosa que lleva adelante el ENHOSA y la firma de un convenio por otro plan impulsado por la provincia y la UNLPam, Ziliotto dijo que “vamos a compatibilizar todas las herramientas que tengamos. Lo bueno es que el Gobierno Nacional tomó la decisión de profundizar y viabilizar el convenio por el Plan Director y nos permitirá conocer cuál es el contrato con la consultora, que nunca conseguimos. Vamos a ver los términos de referencia, ver etapa por etapa y ver cuáles son las conclusiones para seguir avanzando con la obra. A pesar de que no hay un Plan Director, estamos invirtiendo en Santa Rosa muchos recursos públicos para hacer obras y estamos desarrollando a nivel de proyectos, la obra de los desagües en la calle Santa Cruz, estratégico, neurálgico. Vamos a trabajar en conjunto y seguramente la consultora tomará contacto con la municipalidad, con el gobierno provincial y compatibilizaremos para hacer una obra que no entorpezca el desarrollo integral del sistema de pluviales de Santa Rosa. Por lo menos ahora vamos a conocer el contrato entre el ENHOSA y la consultora”.

