Registro Civil en pandemia: en el 2020 hubo 177 matrimonios y 541 divorcios en la ciudad

El Juez de Paz de Santa Rosa, Rubén Funes brindó datos del Registro Civil durante el 2020, que ponen de manifiesto cómo la pandemia afectó a las y los santarroseños.

Según datos aportados por el Registro Civil de nuestra ciudad, en el año 2020 se registraron 177 matrimonios y 541 divorcios “un número interesante para analizar y pensar, sumado a que entre los meses de abril a septiembre no hubo casamientos” resaltó Funes. En este punto ejemplificó que en el año 2019 hubo 235 casamientos y 230 separaciones.

Sumado a esta información, en los últimos 15 días, a partir de la declaración del último DNU el Registro Civil no estuvo realizando ceremonias de casamiento. Previo a esta medida sólo se efectuaban con la presencia de los dos contrayentes y dos testigos junto con dos personas integrantes del registro civil, evitando la aglomeración de personas.

El Juez de Paz de la ciudad, Rubén Funes brindó más detalles de cómo se han modificado las costumbres y la forma de llevar adelante estos actos; “donde incluso muchas parejas transmiten el momento del enlace vía Zoom para que sus familias puedan ser parte de este encuentro”, indicó.

Respecto al trámite de divorcio, los mismos se realizan vía judicial, no a través del registro civil. En estos casos los interesados deben consultar a través de Defensoría o con un abogado particular iniciando la demanda particular; “el Registro realiza posteriormente la inscripción marginal en el acta de matrimonio que oportunamente se llevó a cabo, pero se efectúa una vez que recibimos el oficio judicial”, explicó el procedimiento.

En el transcurso de la entrevista, Funes también enumeró las características que tiene el enlace convivencial: permite acceder a la obra social, a una pensión en caso de viudez, en este caso no se puede heredar; “hay muchas situaciones particulares que se presentan, recibimos consultas personales diariamente donde es muy importante conocer los derechos y obligaciones que implican el matrimonio, las uniones convivenciales, el concubinato, explicamos siempre que significa una u otra opción”, indicó.

Finalmente informó que por el momento el Registro Civil y el Juzgado de Paz se encuentra funcionando de lunes a viernes de 8 a 12.30 horas, por orden de llegada, y además también se reciben consultas al teléfono 433228.

